Detalles Publicado el Miércoles, 17 Febrero 2021

Salvador Quishpe, coordinador de Pachakutik, considera que el 12 de febrero el Consejo Nacional Electoral (CNE) debió haber dado paso a la revisión de votos y no esperar a que se comiencen a organizar marchas. "Ahí hay un tongo".

"Hemos hecho una propuesta para darle algo de tranquilidad al país y que transparentemos esto. Pedimos que abramos las urnas, no solo presumimos sino que sabemos que hubo irregularidades", dijo en entrevista con carlos Vera en su programa 'Vera A Su Manera'.

Asegura que, "desde el ático", se hacen todas las insinuaciones de que va a pasar Guillermo Lasso, presidenciable por CREO-PSC, porque saben que si Yaku pasa, gana la Presidencia de la República.

"La Contraloría dijo, hace meses, que cambien el sistema informático y no lo hicieron. Por eso exigimos transparencia, independientemente que gane o no Yaku", señala.

Otras opiniones...

"Los problemas de actas rezagadas son habituales en los procesos electorales. Cuando la diferencia es muy pequeña, todo es relevante. Lo importante es que el resultado tenga credibilidad": Simón Jaramillo, subdirector Corporación Participación Ciudadana.

"El CNE ha fallado. No puede ser solo un testigo, es la autoridad. Lo que ha hecho en CNE de no poner reglas y dejar que los actores lo hagan, no está bien": José Hernández de 4 Pelagatos.