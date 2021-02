1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 09 Febrero 2021

La reunión se dio en las oficinas del CNE, esta mañana.

El candidato mantuvo una reunión en el CNE con observadores electorales, que acompañarán el reconteo de votos en las provincias más grandes.

Yaku Pérez, candidato presidencial de Pachakutik que disputa voto a voto con Guillermo Lasso (CREO-PSC) el paso a la segunda vuelta electoral, llegó hoy al Consejo Nacional Electoral (CNE) para mantener una reunión con las autoridades del organismo y con delegados de la Misión de Observadores de la OEA.

Pérez llegó solo, sin militancia ni asesores, apenas acompañado de su pareja sentimental, Manuela Picq. El candidato aseguró que sus proyecciones del sufragio mantienen la tendencia de darle un cupo en el balotaje del 11 de abril.

Pérez dijo que, una vez computado el 40% del universo de votos, hay una tendencia que se mantiene hasta el final sin mayor variación, pero que, en su caso, hay una fuerte resistencia de correísmo, que teme su candidatura.

"En las actas inconsistentes es donde podrían meter la mano invisible, que es una mano desde Bélgica, desde donde no les interesa que pase Yaku Pérez, sino Guillermo Lasso", manifestó antes de entrar a la reunión.

Los resultados

Tras el encuentro, Pérez salió sereno. Dijo que confiaba en la presencia de los observadores internacionales y que durante el encuentro se había ratificado el reconteo de actas con novedades. Según Pérez, los observadores acompañarán al reconteo de votos en Pichincha, Guayas, Manabí y Los Ríos, principalmente. Agregó que se les permitirá acceder a algunas actas de juntas donde ellos tienen sus dudas sobre una presunta suma incorrecta que se habría hecho, perjudicando su votación.

Según su perspectiva, en una segunda vuelta recibirá el apoyo incluso de votantes que en primera optaron por Lasso. Tampoco descartó reunirse con empresarios, con el sector privado siempre que sean encuentros públicos para buscar el mejor camino para el país.

"La única condición: sacar al país adelante, no seguir en esta situación, en este hueco, en este fango que ya no tiene más fondo. Hay que voltear la página, ya no más rencores, ya no más división. Trabajo por la reconciliación y la unidad de todos los ecuatorianos", expresó.

