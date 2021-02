El Comercio de Quito

Martes, 09 Febrero 2021

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún tardará algunos días en completar el escrutinio de las elecciones generales. Hasta las 18:30 de ayer, 8 de febrero del 2021, se proyectaron los resultados del 98,70% de las actas, con lo que se ratificó que el futuro Presidente del Ecuador se definirá en un balotaje.

Las actas que faltan por ingresar -alrededor de 850- corresponden a recintos electorales anclados en zonas de difícil acceso, a los que se ingresa por vía aérea o fluvial. Pero además existen otras 5 149 actas con “novedades” y sin computar, que representan el 12,88% del total. Estos documentos presentan inconsistencias numéricas, falta de firmas de vocales de la mesa de votación, fallas de escaneo o tienen reclamos de las organizaciones políticas.

En los dos primeros casos, el sistema de escrutinio del CNE detecta automáticamente las actas con novedades. ¿Pero cuánto pueden incidir en los resultados?

Para el analista electoral Esteban Ron, al haber ese número de actas con novedades -en las que en promedio habría 284 votos en cada una- se desprende que aún están en ­disputa casi 1,4 millones de votos en el escrutinio de la primera vuelta electoral.

La cifra -dice- cobra relevancia por el estrecho margen de votación que separa a Yaku Pérez (Pachakutik) y Guillermo Lasso (Creo-PSC), quienes mantienen un “empate técnico” y pugnan codo a codo para competir en la segunda vuelta con Andrés Arauz (Unes).

Las inconsistencias se procesan en las 24 juntas provinciales electorales. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, contó que en el caso de las actas con problemas de firmas, el personal electoral abrirá los paquetes de sufragio, para revisar la segunda acta de escrutinio.

Según el artículo 139 del Código de la Democracia, de no existir otra acta se procederá a contar los votos. Cuando se presentan inconsistencias numéricas, en cambio, se abren las urnas y se verifica que el número de sufragios corresponda a las cifras que constan en las actas. Pita advierte que mientras no se cuente ese millón y medio de votos no se puede hablar de resultados definitivos.



