1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 01 Febrero 2021

La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría aportado financiación a la campaña electoral del candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz, según datos incautados a un líder guerrillero y publicados por la revista colombiana 'Semana', extremo que ya han negado desde la campaña de Arauz. Las elecciones están previstas para el próximo 7 de febrero.

El presidente Lenín Moreno anunció este lunes que pedirá información a su homólogo de Colombia, Iván Duque, sobre los supuestos archivos "Uriel".

La información procede de equipos informáticos incautados a alias 'Uriel', uno de los líderes del ELN abatido recientemente, analizados por los servicios secretos colombianos. Concretamente se refiere a un "aporte préstamo" por 80.000 dólares (unos 66.000 euros) para la campaña de Arauz y a conversaciones entre 'Uriel' y el expresidente ecuatoriano y principal apoyo de Arauz, Rafael Correa.

"Estamos a la expectativa que el presidente tenga la bondad de proporcionarnos todas la información, según la información que da Revista Semana todavía no están abiertos todos los archivos. No deja de estremecerme (la información de los archivos)", expresó Moreno.

El primer mandatario dijo que para él esta no es una noticia nueva; "antes no hubiese creído que eso estuviera ocurriendo, porque teníamos un presidente que aprendió a mentirle a los ecuatorianos (...) antes veía un mensaje destinado al progreso, pero eso realmente no ocurrió".

En este sentido, dice que no duda de los vínculos entre las guerrillas del ELN y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del expresidente Rafael Correa.

"Estamos a una semana de las elecciones, no sé cómo afectará esto al candidato, son temas que corresponde a la función electoral y a la Fiscalía; ellos deberán establecer la veracidad de estos documentos", señaló.

Recordó que Ecuador fue el escenario para las negociaciones de paz con el ELN.