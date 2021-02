1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 01 Febrero 2021

Los denunciantes declararán mañana en la Fiscalía.

Su comparecencia duró dos horas y su entrada fue por el parqueadero para evitarlas preguntas de los periodistas.

Por aproximadamente dos horas rindió su version libre y sin juramento el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en la etapa de investigación previa del proceso iniciado producto de vacunación contra el Covid-19. La diligencia se cumplió en la Fiscalía General y el funcionario ingresó por el sector del parqueadero, con lo que evitó dar declaraciones a la prensa.

También asistieron los denunciantes, entre ellos Santiago Machuca y Angélica Porras Velasco, de la agrupación Acción Jurídica Popular, quienes aseguran que el Ministro incurrió en presunto tráfico de influencias.

Ellos cuestionan que haya ido personalmente al centro geriátrico del Hospital de los Valles, para dejar un número desconocido de vacunas que habrían sido administradas a personas allegadas a él, sin que estén entre el personal sanitario de primera línea. Entre los beneficiados de la dosis consta la madre del Ministro, según reconoció él públicamente.

"Eso es aprovecharse del cargo para usar bienes públicos a favor propio o de terceros; en este caso de sus familiares. No respetó la planificación", dijo Porras. Agregó que la prioridad de la fase 0 de vacunación es el personal de primera línea que ha atendido el coronovirus y que el resto debe respetar el turno, lo que no sucedió con Zevallos, dijo, al entregar dosis a ese centro geriátrico que no constaba en la planificación.

Otras diligencias

Según el impulso fiscal de este caso, el Ministerio deberá entregar el protocolo que se estableció para determinar el orden y la forma para la vacunación, y la certificación de lo ya ejecutado hasta este momento.

Además, las actas de entrega en las que se valide el número de vacunas que fueron entregadas al Hospital de los Valles, así como los responsables de dicha solicitud y entrega; la certificación en la que conste qué personas que no corresponden al denominado personal sanitario de primera línea la recibieron y el lugar en que se realizó esta vacunación.

Al Hospital de los Valles se le solicitaron las actas de entrega recepción de las vacunas, el protocolo o procedimiento que se estableció para la vacunación de las personas que no son profesionales de la salud, indicando quiénes ya la han recibido.

La Fiscalía también pide la certificación en la que consten los nombres completos y demás datos de las personas que, no siendo parte del denominado personal sanitario de primera línea, fueron vacunadas, y los nombres completos de los profesionales de la salud que realizaron esta vacunación, entre otros elementos.