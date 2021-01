1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 25 Enero 2021

Recursos electorales han impedido que se inicie la impresión de las papeletas para esa dignidad. Se baraja la posibilidad de que se vote en segunda vuelta.

En el Instituto Geográfico Militar (IGM) no inicia la impresión de papeletas para la elección de parlamentarios andinos, en una situación que, al parecer, no va a variar en los próximos días. Hoy, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) no dio paso a un recurso de corrección solicitado por el Movimiento Justicia Social, para que se le dé más plazo para inscribir la lista a esa dignidad.

El 20 de enero el organismo, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), le otorgó un día a esa organización política para que inscriba a sus candidatos al Parlamento Andino y hoy se ratificó en esa resolución.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, dijo que solo si el Movimiento no interpone algún recurso hasta este jueves 28 se podría mandar a imprimir las papeletas para parlamentarios. “Pero si interpone recursos jurisdiccionales ante el TCE, tendrían que correr plazos que no nos permitirían cumplir con nuestro objetivo”, dijo Atamaint. Si Justicia Social insiste ante el TCE para que se le extiendan plazos, podrían pasar unos 19 días hasta que se dicte una sentencia en firme en relación a esa dignidad. En varios círculos políticos se menciona que esa elección podría darse con la segunda vuelta presidencial.

En tanto, la impresión de la nueva papeleta de binomio presidencial, con fondo verde, tiene un avance del 74,50% (9’764.000 papeletas). Para asambleístas nacionales, provinciales y del exterior la impresión culminó. En total las papeletas para las elecciones del 7 de febrero están listas en un 68,62%.

Recursos y más recursos

En el TCE se aceptó la recusación presentada por Atamaint en contra de los jueces electorales Ángel Torres Maldonado, Guillermo Ortega y Juan Maldonado. Ellos llevaban la causa planteada por Justicia Social. En ese caso, el juez Joaquín Viteri, dispuso al CNE que precise las circunscripciones en las que el movimiento no pudo inscribir a sus candidatos y proceda a la revisión. Pero el Movimiento apeló bajo la consideración de que se debe ordenar la inscripción de todas las candidaturas.

Aceptada la recusación, el expediente regresará a la Secretaria General del TCE para que, mediante sorteo electrónico, se designe nuevos jueces del Pleno para que conozcan la causa y emitan su sentencia.