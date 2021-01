1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Lunes, 25 Enero 2021

El exvicepresidente Jorge Glas fue condenado a ocho años de cárcel por peculado. Es su tercera condena, por un tercer delito distinto. En el 2017 por asociación ilícita y en el 2020 por cohecho.

Cuando Jorge Glas se desempeñaba como Ministro de Sectores Estratégicos contaba con información privilegiada y conocía el proceso de contratación del campo Singue, lo que le llevó a beneficiar a una determinada empresa en el proceso de concesión para la exploración y explotación de ese campo petrolero.

Es parte del razonamiento jurídico del Tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que con voto de mayoría (José Layedra y Javier de la Cadena) condenó al exvicepresidente de la República a ocho años de prisión por el delito de peculado. Bajo ese mismo argumento recibieron igual sentencia dos piezas duras del correísmo: Wilson Pástor, exministro de Recursos no Renovables; Carlos Pareja Yannunzzelli, exviceministro de Hidrocarburos; además de César Guerra, gerente de Dygoil. Todos en calidad de coautores de peculado.

Ellos, como máximas autoridades del sector energético, participación en reuniones y conocieron de las reservas del campo Singue de manera privilegiada, con lo que determinaron la suscripción del contrato. Según los jueces, en cumplimiento de sus funciones y competencias podían aceptar o rechazar las recomendaciones del Comité de Licitación Hidrocarburífera, pero que sus actuaciones fueron dolosas, ya que sabían que sus actuaciones beneficiarían a un tercero, a pesar de lo cual, hicieron caso omiso, generando al Estado un perjuicio de 5 millones de dólares según el informe de la Contraloría.

Esta es la tercera sentencia que recibe Glas. En el 2017 fue condenado a seis años de prisión por haber participado en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, lo que configuró asociación ilícita; y en el 2020 fue sentenciado en el caso Sobornos a ocho años de prisión por cohecho.

Procesados e inocentes

Dentro del caso Singue, el Tribunal también encontró culpables a Aníbal Cazar, secretario del Comité de Licitación Hidrocarburífera; Gustavo Donoso, del mismo Comité; y José Burgos, miembro del equipo negociador como cómplices del delito, y fueron sentenciados a cuatro años de prisión.

Su participación en el delito fue similar, ya que por los cargos que ocupaban accedieron a información privilegiada, estaban al tanto del proceso de contratación, intervinieron en alguna fase de la negociación con informes económicos o técnicos.

Además de prisión, la sentencia incluye que todos los culpables cancelen cinco millones de dólares, de manera proporcional a su participación, como reparación integral al Estado ecuatoriano, 30 días después de la ejecución de la sentencia.

Para garantizar la medida de restitución se dispone el comiso de los bienes inmuebles de los sentenciados, para lo cual se oficiará a los registros de propiedad y mercantil de los cantones del país. La sentencia deberá ser publicada en tres diarios de amplia difusión nacional, a cargo y costo de los procesados, quienes deberán ofrecer disculpas públicas. La sentencia es apelable.

Además, los jueces ratificaron la inocencia de ocho personas, entre ellas la de Sylvana Pástor, hija de Wilson Pástor. “Este es un día en el que se ha reivindicado la injusticia cometida durante casi cuatro años en contra de mi defendida, finalmente ha quedado claro que jamás ha estado involucrada en el cometimiento de un delito”, expresó Juan Pablo Albán, abogado de Sylvana Pástor.

La hija del exministro aseguró que, aunque en su caso en particular se ha actuado conforme a las pruebas y a lo ocurrido en el juicio, no se ha hecho justicia, pues consideró que fruto de presiones políticas los jueces han impuesto una pena a personas que no tienen una responsabilidad penal. “La contundencia de los descargos se evidenció en toda la audiencia y ,al haber quedado demostrado que no existe un delito, pues el Estado no se perjudicó, es inentendible que se haya condenado a inocentes”, dijo.

Por su parte, el magistrado Iván León, en voto salvado que no incide en la sentencia, consideró que no hubo peculado, por lo que debía ratificarse la inocencia de todos los procesados.