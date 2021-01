1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 25 Enero 2021

Durante la pandemia es importante encontrar un balance adecuado entre la salud y la economía. Desde el sector privado hemos tomado todas las medidas de bioseguridad para cuidar la salud de los colaboradores. Según Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industria y Producción.

Aseguró que Quito es la ciudad más golpeada económicamente por la pandemia, por lo que concentra el 43,5% de las pérdidas que se registraron en el país en el período de marzo a noviembre del 2020.

Indicó que el endurecimiento de las medidas de restricción vehicular, recién impuestas por el Municipio, agravarán estos indicadores.

"La restricción vehicular no aporta a que la tasa de contagios disminuya, no existe evidencia de que esto suceda, por lo que no estamos de acuerdo con estas medidas. Nuestra propuesta es que haya más control a la informalidad", dijo en entrevista con Notimundo.

Dice que han tenido reuniones y han entregado varias propuestas al Municipio de Quito. "Nos preocupa enormemente que el 43% de la caída en ventas se concentre en Quito y cómo se administra la ciudad por parte del Alcalde y del Concejo Metropolitano".