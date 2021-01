1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 25 Enero 2021

El ministro Juan Carlos Zevallos, durante su intervención virtual en la Comisión de Salud.

La vacunación masiva se iniciará en marzo, según el ofrecimiento del Ministro de Salud. Se ve la necesidad de veedurías y control a los procesos.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró que los acuerdos de confidencialidad suscritos entre el Gobierno ecuatoriano y los proveedores de las vacunas contra el Covid 19, impiden revelar cuánto le cuesta al país el valor de cada vacuna y los plazos de entrega. Añadió que los precios entre cada una las casas fabricantes varía.

Zevallos dijo que el presupuesto previsto es de 200 millones de dólares, para adquirir 18 millones de vacunas para inmunizar a nueve millones de personas. Las primeras dos millones de dosis llegarían hasta mayo, cuando habrá cambio de Gobierno.

Según lo planificado por el Ministerio de Salud, la vacunación masiva iniciará en marzo, pero la fecha aún no está definida por las autoridades. En esa primera fase, las dosis se suministrarán a personal de salud que no haya sido inmunizado en la fase piloto, a los miembros de las fuerzas del orden y de los bomberos, personal de sectores estratégicos, población vulnerable y profesores de todos los niveles de educación.

En la fase dos y tres se vacunará a la población de 18 años en adelante, de acuerdo con el suministro internacional de dosis que lleguen al país.

El esquema planificado es agendar una cita a través de una plataforma tecnológica, uso de medidas higiénicas en las unidades de vacunación donde se le explicará al ciudadano el procedimiento y se verificarán los datos. Pasará a la sala de vacunación y luego se mantendrá 30 minutos en proceso de observación posvacuna. Se generará el proceso de registro y código QR para constatar que ha sido vacunado y en qué lugar. Luego se le entregará la documentación con la fecha en que deberá acudir a ponerse la segunda dosis.

La fase cero

Zevallos, durante su comparecencia a la Comisión de Salud de la Asamblea, desvirtuó los cuestionamientos que se han dado al proceso de vacunación en la fase 0, donde personal de salud ha manifestado que, a pesar de trabajar en primera línea, no ha sido tomado en cuenta en esta fase. El Ministro dijo que los listados fueron proporcionados por cada unidad de salud, de acuerdo con el trabajo que realiza cada persona, pero garantizó que en esta fase se procurará llegar a todo el personal de salud del país. Hasta febrero confía en que lleguen el resto de dosis del primer paquete de 86 adquiridas.

Descartó también que las dosis hayan sido desviadas del Hospital Pablo Arturo Suarez (público) al Hospital de los Valles (privado) y su centro geriátrico.

Aseguró que las vacunas llegan a un solo sitio, en cada provincia para de ahí ser repartidas a los diferentes centros de salud. Explicó que el personal del Pablo Arturo Suárez había sido capacitado en la vacunación y que, por eso, una brigada de ese centro acudió al Hospital de los Valles que es, dijo, parte de la macro red de salud por lo que se encontraba entre los sitios a donde debía llegar la vacuna, lo mismo que al centro geriátrico.

El legislador Ángel Sinmaleza manifestó que son muy pocas 86 mil dosis, lo que aleja la esperanza de la población en acceder a una vacuna en el menor tiempo posible. Dijo que las prioridades de vacunación para el Gobierno no están claras. En ese sentido le preguntó al Ministro por qué él recibió la vacunación el primer día, si no es parte del personal de primera línea. Zevallos no respondió al cuestionamiento.

Por su parte, ante una serie de preocupaciones por estos motivos en redes sociales, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, anunció que la entidad hará un proceso de veeduría en todo el país, sobre este tema.