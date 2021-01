Expreso de Guayaquil

Sábado, 23 Enero 2021

Para el siguiente fin de semana está previsto que el presidente de la República, Lenín Moreno, envíe las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf), que busca otorgar independencia al Banco Central del Ecuador (BCE). La iniciativa llega en medio de la propuesta del candidato correísta Andrés Arauz de utilizar las reservas internacionales de la entidad para entregar $ 1.000 a 1 millón de familias. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, habla sobre las implicaciones de los planteamientos en época de campaña electoral.

- ¿Qué se busca con la independencia del Banco Central?

- Es una necesidad del país, es una necesidad del régimen cambiario. Esto no es un tema porque esté en el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI), porque sí está. El país necesita que el Banco Central recupere la autonomía, para el cuidado de la dolarización. Segundo:el hecho de que el país esté dolarizado y no pueda emitir moneda, no justifica que no tenga la presencia de un banco central. Debe existir una institución que se preocupe del seguimiento de la liquidez que entra por las fuentes externas, como exportaciones, remesas, inversión y financiamiento, frente a la salida de fondos como pago de deuda, importaciones, etc. Para que eso funcione se requiere que el Banco Central no responda a ningún tipo de interés de Gobierno, que se pueda mover solo y no tenga la dependencia ni administrativa ni económica del Gobierno.

- En campaña electoral se habla de usar el dinero de las reservas del BCE o usar el dinero electrónico, ¿qué opina?

- El Banco Central en un país sin moneda no es una institución que respalde el dinero en circulación. El Banco Central es un banco de reserva que mantiene y administra los depósitos de sus clientes:el Gobierno, los bancos privados y públicos, los gobiernos seccionales. La administración de la liquidez es responsabilidad del Banco Central. Esos recursos depositados tienen dueño. Usted no puede tomar esa plata para regalarle plata a la gente porque estaría quitando recursos que tienen un propietario. Eso no se puede hacer. El Banco Central no es un banco comercial (...) Esas medidas atentan contra la dolarización.

- ¿Cómo están tomando en el FMI los planteamientos de los candidatos a la presidencia? ¿Hay preocupación?

- Se ha recuperado el precio del petróleo, está en $ 52. Las cuentas públicas están manejadas en orden. Mantenemos un acuerdo con el FMI, hemos recuperado las reservas internacionales:

Están en $ 7.000 millones de saldo y $ 5.000 desde agosto pasado. La liquidez en los bancos ha subido. El nivel de preocupación tributaria ha mejorado y la expectativa de crecimiento es mejor a la prevista. El déficit fiscal es menor también, hay superávit comercial... Todos esos indicadores deberían contribuir a una reducción del riesgo país y sin embargo el riesgo país ha subido. La única razón es el ambiente político. Estos pronunciamientos, estas declaraciones de candidatos que hablan de desconocer los acuerdos internacionales, de utilizar la plata de las reservas. Todo eso genera nerviosismo en los mercados.

- Nosotros vamos a hacer lo que el país necesita. Es una ley que necesita el Ecuador. Es una ley que fortalece la dolarización. No puede haber un comentario tan desacertado como decir que se privatiza el BCE. Más bien se está cuidado la plata de la gente.

- ¿Qué pasaría si no se llega a aprobar el proyecto de ley?

- Una eventual no aprobación, que espero que no ocurra, debilitaría el esfuerzo que estamos haciendo por implementar el programa económico y la dolarización. Dejaría una puerta abierta para que el día de mañana, eventualmente, si un grupo político que ha manifestado sus intenciones llega al Gobierno, use la plata que no le corresponde para lo que ellos quieran hacer. El mejor espejo para explicar lo que podría ocurrir es lo que está pasando en Venezuela. ¿Quieren que se repita en Ecuador lo que está pasando en Venezuela? Probablemente la gran mayoría dice que no.

