En su tiempo por el Ministerio de Cultura

Detalles Publicado el Viernes, 22 Enero 2021

Juan Fernando Velasco, candidato presidencial por el Movimiento Construye, anunció este viernes, que han denunciado en la Fiscalía a su contrincante, Andrés Arauz -por su gestión en el Ministerio de Cultura-.

"Son casi 13 millones de dólares de los cuales Contraloría no encuentra justificativo", señaló en entrevista con Radio Sucesos.

En el examen especial de Contraloría del 2018 se observan estas irregularidades, es decir en el precio y en la forma de contratación.

El examen concluye que no hay justificación para el incremento del presupuesto y tampoco para haber cambiado el método de contratación, puesto que no se trataba de una obra artística sino un evento.

Por otro lado, dice que el no se presta para ser títere de nadie.

"Yo hablo con Juan Sebastián Roldán y María Paula Romo, porque les consulto algunas cosas. Sin embargo, con

Roldán no hablo hace 10 días y a María Paula Romo la vi hace una semana, pero no es que ellos me están soplando en la oreja todo el tiempo", afirma.

Considera que el futuro presidente de la República debe reunirse con todos los postulantes a la presidencia, para recoger lo mejor de las propuestas y trabajar juntos para ir construyendo un proyecto de país", sostiene el presidenciable.