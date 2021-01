1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 21 Enero 2021

El candidato presidencial de SUMA, Guillermo Celi, dice que está muy motivado con los recorridos que está realizando por las provincias.

Dice que, desde el debate Presidencial, no ha dejado de recibir muestras de apoyo y cariño. "He gastado bastante suela de zapato y me he recorrido a todo el Ecuador".

"Vamos a llegar a la segunda vuelta (...) El debate fue un instrumento para decirles nuestras propuestas al Ecuador", dijo al reiterar que su propuesta de rebajar al menos por un año el IVA al 8% para estimular el consumo en el país.

"El Ecuador está cansado de la misma pelea", apuntó al tiempo que indicó que la única forma de poder reactivar la economía familiar es meterle dólares al bolsillo de la gente y reactivar el sector comercial.

Asimismo, apuesta por sacar a las personas de la central de riesgo y afirma que será el presidente del empleo.

Menciona que en su Gobierno se fortalecerán los controles para evitar la evasión fiscal; "no se puede permitir la falta de recaudación y la evasión".