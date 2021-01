1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 95% (2 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 21 Enero 2021

El recuento de la participación de uno de los candidatos que más polémica ha levantado en los últimos tiempos, y cuyo binomio lo dejó solo a tres semanas de la elección.

La aventura electoral de Giovanny Andrade, candidato presidencial por el Movimiento Unión Ecuatoriana, puede compararse con un idilio frustrado donde al novio le dejan vestido y alborotado; con las invitaciones repartidas, el local, los músicos y el bufete contratado. Y a pesar de esto, sin poder romper oficialmente el compromiso con la novia.

Ayer se hizo público que su compañera de fórmula, Katherine Mata Echeverría, ya no le acompañará en campaña, que se desvincula de su binomio, “que se separa de esta candidatura”. Si Mata no renuncia oficialmente es porque la Ley electoral no lo permite, y como ya están en impresión las papeletas, el binomio seguirá constando (con la foto de los dos) en la hoja que recibirán los electores el 7 de febrero.

En un comunicado, Mata manifestó que tomaba esta decisión porque, a pesar de las gestiones realizadas, nunca pudo llegar a acuerdos con Andrade, y que, al contrario, “todo fue un andarivel de faltas y desestabilidad permanente”.

Al concluir su comunicado, la candidata recomienda a los movimientos políticos que escojan a los candidatos con verdadera capacidad.

Andrade, en una entrevista con Sonorama, se mostró sorprendido por la actitud de su compañera y dijo que desconoce las causas para que haya tomado esa decisión.

La historia

El episodio con Mata es uno más de los temas polémicos que Andrade y la organización política por la que participa han protagonizado. Cuando recién arrancaba la inscripción de candidaturas, Unión Ecuatoriana ingresó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la documentación para inscribir a Washington Pesántez (fundador del Movimiento) y Ramiro Orna como el binomio presidencial.

El exfiscal no aceptó la candidatura y parecía que el Movimiento se quedaba fuera. Pero aparecieron Andrade y Mata, que el 3 de octubre de 2020 acudieron al CNE a presentar su documentación, con el respaldo de Unión Ecuatoriana.

Respaldo que duró pocas semanas: el 10 de diciembre, en una conferencia de prensa, el dirigente de esa agrupación y candidato a asambleísta nacional, César Rodríguez, anunciaba que se retiraba el apoyo político a Andrade.

¿El motivo? El plan de Gobierno que había presentado es un plagio de Wikipedia y de otras páginas de Internet.Además, Rodríguez dijo que el candidato había adulterado su hoja de vida, exhibiendo un supuesto doctorado en Administración de Empresas, que no constaba registrado o validado.

Rodríguez solicitó al CNE que se retirara a su binomio de la papeleta presidencial, pero el Código de la Democracia señala que las candidaturas, una vez calificadas e inscritas, son irrenunciables, por lo que no podía omitirlos del documento.

Desde ahí la relación Andrade–Unión Ecuatoriana se rompió. El presidenciable aseguró que el plan de Gobierno que consta en el CNE no era suyo, ya que él había presentado otro. Contratacó y cuestionó a Rodríguez y a otros dirigentes.

¿Le drogaron?

Otro episodio que dio material a las redes sociales para criticarlo fue el debate organizado por el CNE. El televidente vio a un Andrade falto de coherencia, de ideas y de propuestas. Vio a un candidato que en vez de exponer las soluciones a la crisis que vive el país, mandaba un amoroso saludo de cumpleaños a su esposa. Peor aún, el país miró a un candidato totalmente perdido al responder sobre qué política aplicaría en materia de derechos sexuales y reproductivos.

En principio, en medios de comunicación, Andrade dijo que se enredó en las ideas y que sospecha de que en una taza de café que le sirvieron durante el debate le pusieron escopolamina, una droga que hace perder la noción de las cosas. Versión que también ha variado en las últimas horas. Ya baraja otras posibilidades: “Un médico me dijo que puede ser una descomposición del cuerpo porque no comí ese día, ya que realmente tenía la presión, los nervios del debate, puede ser”, dijo en Sonorama.

Así es la historia de Giovanny Andrade en estas elecciones, en la que hasta el último día constará con su binomio Katherine Mata en la papeleta electoral. Y que continúa siendo el binomio de Unión Ecuatoriana.