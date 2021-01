Marcela Aguiñaga, la única que se abstuvo

Detalles Publicado el Jueves, 21 Enero 2021

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 131 votos afirmativos, aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, sobre la base del informe elaborado por la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social.

El asambleísta Raúl Tello, presidente de la mesa legislativa, mencionó que, tras el segundo debate, se recogieron 12 observaciones, entre ellas: la incorporación de cosa juzgada, enajenación anticipada de los bienes, reciprocidad internacional, administración, venta y monetización de los bienes en el exterior.

Marcela Aguiñaga Vallejo, asambleísta de la autodenominada Revolución Ciudadana (RC), se abstuvo de votar.

La legisladora explicó a través de redes sociales, que de la Ley se han corregido algunos textos, sin embargo, como está planteado puede "constituirse en una herramienta de venganza y arbitrariedad".

"Primero soy abogada, antes que política. Aquí algunas observaciones, por las que mi voto es abstención", dijo.

Además, menciona que no se entiende la naturaleza jurídica, hay reversión de la carga de la prueba, no se respeta el principio de inocencia, la Fiscalía hará interpretación muy subjetiva, procesalmente no se garantiza el derecho a la defensa y la retrospectividad es retroactividad camuflada.

