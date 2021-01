1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 20 Enero 2021

La Presidencia de la Republica contestó que no tiene competencia para solicitar que se pare impresión de papeletas.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Ángel Torres Maldonado convocó para el 2 de febrero la audiencia de pruebas y alegatos dentro de la causa que por presunta infracción electoral muy grave se sigue en contra del consejero de Participación Ciudadana Hernán Ulloa.

El 5 de enero, el consejero, a través de una carta dirigida al presidente de la República, Lenín Moreno, le sugirió que solicitara al Instituto Geográfico Militar (IGM) que suspenda la impresión de las papeletas electorales hasta que se resuelva el incumplimiento de una de las sentencias del TCE.

El veedor electoral Néstor Marroquín lo denunció ante el TCE, considerando que Ulloa intentó interferir con el proceso electoral. “Le solicita a otro poder del Estado que intervenga en el poder electoral. La facultad del Consejo Nacional Electoral para organizar los comicios es privativa”, dijo Marroquín.

Agregó que no fue un simple pedido de un ciudadano preocupado por el desarrollo de los comicios, sino que remite la carta como autoridad del Consejo de Participación, con su firma, en una hoja membretada. Su demanda fue admitida a trámite; la infracción electoral muy grave se sanciona, de acuerdo con el Código de la Democracia, con la destitución del denunciado.

La respuesta

Ulloa argumenta que en ningún momento ha interferido con el proceso electoral y toma la audiencia como la oportunidad para explicar ante el juez cuál fue el propósito de su sugerencia. “Básicamente, buscar la transparencia del proceso electoral. Cuando se opina como ciudadano o como autoridad y se exige la transparencia de cualquier proceso en la administración pública, no se comete un acto de injerencia, porque estamos hablando de palabras mayores, que es la transparencia”, dijo Ulloa.

Comentó que interferir en el proceso electoral hubiese sido ordenar a los vehículos del Consejo de Participación que impidan que las papeletas lleguen a los recintos electorales, lo que no ha sucedido. Agregó que no teme una destitución del cargo, ya que su actividad habitual es la abogacía, que no vive del servicio público.

La Secretaría jurídica de la Presidencia de la República, le contestó a Ulloa en el sentido de que remitirá su comunicado al TCE y al CNE. En el texto, la Secretaría recuerda que el presidente, Lenín Moreno, es respetuoso de la independencia de funciones, incluida la Electoral, a cuyo cargo está la organización de los comicios y la de resolver las controversias que se presenten en esa materia.

“…El acto particular de impresión de papeletas de votación no se ha iniciado ni se ha desarrollado por disposición presidencial, toda vez que el mismo no puede ser ejecutado por el Primer Mandatario. Siendo así, se precisa que, de parte de la Presidencia de la República, no existe competencia alguna para disponer o ejecutar acciones relacionadas con el ejercicio de la Función Electoral”.