Detalles Publicado el Miércoles, 20 Enero 2021

Yaku Pérez Guartambel, candidato a la presidencia por Pachakutik, lista 18, dice que si el acuerdo comercial con Estados Unidos, el mayor socio comercial del Ecuador, favorece a la mayoría, "no lo pensaré dos veces".

"No es malo per se, no conozco las cláusulas, tenemos que revisar detenidamente. En mi Gobierno vamos a cuidar la soberanía nacional y el bienestar de los ecuatorianos", dijo en entrevista con Radio Sucesos.

Por otro lado, asegura que no escatimará esfuerzos para conseguir la vacuna.

"Hay que fortalecer todo el sistema de salud pública, hay que hacer una auténtica minga para apoyarnos en el tema de la vacunación. Estamos pensando descentralizar la salud", apuntó.

De llegar a la Presidencia, también promoverá la potenciación de las empresas públicas que generan utilidades al Estado, no aprobaría una privatización de las mismas.