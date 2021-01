1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (3 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 20 Enero 2021

La fiscal Claudia Romero vuelve a convocar para que rinda versión el expresidente Rafael Correa. Dentro de esta causa, esta sería la tercera convocatoria que se le hace al exmandatario, quien actualmente reside en Bélgica desde que dejó la Presidencia.

El 4 de noviembre, Correa habría sido llamado por Fiscalía, pero no asistió, pues según su abogado, Fausto Jarrín, el exmandatario no fue notificado para ninguna versión.

También convocaron al actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Luis Eduardo Lara, cuatro uniformados más y dos periodistas de televisión. Todos deberán entregar sus versiones a la Fiscalía usando medios telemáticos.

Entre el viernes y sábado últimos, la fiscal Romero realizó la reconstrucción de los hechos ocurridos durante la jornada del 30 de septiembre de 2010 en que se evacuó al entonces presidente Correa del hospital de la Policía en Quito.

En la primera jornada se reconstruyeron los hechos ocurridos en la Brigada Patria, en Latacunga, donde se habrían dado las primeras órdenes del operativo. Posteriormente, la pericia continuó en las instalaciones del colegio Militar Eloy Alfaro, lugar que sirvió como base de operaciones de los soldados.

En el segundo día se recrearon los hechos ocurridos en la avenida Mariana de Jesús y Occidental, en las inmediaciones del Regimiento Quito Nro. 1 y el hospital de la Policía Nacional, donde se ejecutó el operativo mediante el cual se extrajo al expresidente Rafael Correa, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.

En los hechos investigados, los oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo Luis C., Vicente G., Jorge M., Jorge P. y Hegel P. estuvieron al frente del operativo, y Patricio G., Marco C., Fernando C. y Luis O. eran miembros del grupo de fuerzas especiales que participaron en los hechos.

La protesta policial se produjo por la entrada en vigor de la Ley de Servicio Público, aprobada el 11 de agosto de 2010. Sin embargo, la versión oficial del Gobierno anterior fue que la revuelta fue un intento de golpe de estado planificado.