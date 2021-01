1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 20 Enero 2021

Raúl Tello, asambleísta independiente, a propósito de la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, dijo que indigna cómo quieren manejar la Asamblea Nacional a favor de sus intereses, violentando la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proceso parlamentario, aprovechándose de que las sesiones son telemáticas.

El legislador se refiere a César Solórzano, presidente (e) de la Asamblea Nacional, con quien tuvo un rifirrafe en la sesión de ayer del Pleno. "suspendió la sesión, de manera mañosa, desde las 11:00 a las 20:00, se demoraron medio y medio para votar la Ley de Extinción de Dominio, tratando de buscar los votos para introducirlos de manera autoritaria, ilegal...".



"Me amenazaron, y me da risa de que quienes han llevado a niveles de desprestigios a la Asamblea me quieran sancionar". Además, han violado el procedimiento establecido para la aprobación de la ley, agregó. (jtr)

Fuente: Max Tv

