Debates se cumplieron en dos grupos de ocho candidatos

Detalles Publicado el Lunes, 18 Enero 2021

Un grave problema, según los entendidos, es que los candidatos perdieron la oportunidad de responder cómo van a cumplir sus ofertas, de dónde sacarán los recursos.

El fin de semana se cumplió el primer debate presidencial obligatorio en la historia electoral del país. Al constar en el Código de la Democracia, estuvieron los 16 candidatos a Presidente de la República. La expectativa fue grande para esta jornada, organizada por el Consejo Nacional Electoral, ya que, en otras iniciativas similares, organizadas por el sector privado, Andrés Arauz y Yaku Pérez optaron por no asistir.

Al evaluar esta primera experiencia, los resultados no son buenos, según los analistas. Quedó demostrado, dijeron, que más allá del formato y del elevado número de participantes, los candidatos no tienen una propuesta clara, lo que les llevó a convertir al debate en una suerte de extensión de la promoción electoral, a evadir las preguntas o a atacarse entre ellos.

Tres analistas comparten sus reflexiones del debate en los temas jurídico, económico y social.

ASPECTO JURÍDICO

‘Hay una suerte de populismo penal y de populismo político’

José Chalco,

constitucionalista

“Muchas de las ofertas presentadas tienen un gran defecto: son inconstitucionales. Esto implicaría la necesidad de adecuar, modificar, cambiar la Constitución. Hubo una permanente invocación a la consulta popular, casi casi como una manera de resolver todos los problemas del país, una consulta popular invocada para todo. Eso está mal, ya que la consulta popular cabe en tanto y cuanto las preguntas sean conforme a la Constitución y se necesita un dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, la consulta popular no es sobre lo que yo quiera, sino sobre lo que la Constitución me permite consultar. Es así que resulta una mentira cuando nos proponen, a través de ese mecanismo, llegar a cadenas perpetuas, condenas de muerte. Eso está imposibilitado, ya que la Constitución lo prohíbe y cambiarlo implica una Asamblea constituyente. Entonces, lo que se demuestra es una suerte de populismo penal y de populismo político. El populismo penal es ofrecer incrementar nuevos tipos penales, o penas para enfrentar un fenómeno social de crecimiento de violencia, de delincuencia que está en la base y que se debe diagnosticar, ya que seguramente será por la falta de empleo, de educación, por la crisis económica. Pero son problemas maquillados con el populismo penal”.

FRASE DESTACADA:

“El debate muestra claramente por quién no hay que votar, quiénes son chimbadores, quiénes están únicamente en una suerte de populismo”.

ASPECTO SOCIAL

‘Preocupa la poca preparación de los candidatos’

María Gabriela Alvear,

subdirectora Diálogo Diverso.

“Yo me quedo con un sinsabor, con más dudas que respuestas, y con una grave preocupación sobre la poca preparación de algunos candidatos, salvo muy contadas excepciones de entre tantos postulantes. No hubo ni respuestas ni propuestas concretas, soluciones viables. El debate demostró que los candidatos conocen muy poco de lo que significa la defensa de los derechos y evocan más bien a las religiones. Hubo carencia de debate y, en ciertos temas, se vio a los candidatos perdidos totalmente como en desempleo, crisis económica, crisis humanitaria provocada por el Covid-19.

Y en medio de todo esto, lo que más defraudó fue ver al candidato (Andrés) Arauz, que no se presentó a otros debates y en este se dedicó solo a publicitar sus ofertas de campaña. Tras el debate no se puede hablar de un candidato ganador o de un perdedor; la ciudadanía y la democracia salieron perdiendo, ya que la calidad de los candidatos es muy baja. La ciudadanía tiene la obligación de informarse y los candidatos y organizaciones políticas la de informar, pero en este contexto falta mucho para lograr un voto informado, consciente”.

FRASE DESTACADA:

“Los partidos y movimientos evidencian que no existe una profesionalización de la política y dan cabida al personalismo dentro de sus figuras”.

ASPECTO ECONÓMICO

‘Parece que los candidatos viven en otro país’

Víctor Hugo Albán,

analista económico

“El debate evidenció que los candidatos carecen de un plan económico concreto. Ninguno dijo cómo va a financiar el Presupuesto General del Estado, cómo va a sostener la dolarización, qué tipos de transacciones internacionales fomentará para la balanza de pagos y lograr una balanza comercial positiva, cómo van a cubrir el déficit fiscal, qué van a hacer con el Fondo Monetario Internacional. Se limitan a enunciados muy liberales como la de dar crédito barato, pero no cómo lo van a financiar o qué tipo de crédito ofrecerán.

Lo que se escuchó fue un baratillo de ofertas, que da la sensación de que la mayor parte de candidatos vive en otro país. Unos dicen que no habrá incremento de impuestos, otros que bajarán el IVA, otros que modificarán el Impuesto a la Salida de Divisas, y ofrecen créditos baratos a 10, 20 años, pero no dicen de dónde saldrá el dinero. Hay una cantidad de ofertas y lo dicen con una facilidad. Entonces uno se pone a pensar si lo que quieren es desdolarizar la economía, ‘asaltar’ el Banco Central y crear una moneda paralela”.

FRASE DESTACADA:

“Todos hablaron en términos generales y se dedicaron a atacarse unos a otros, a acusarse de corrupción entre ellos”.