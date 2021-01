1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 18 Enero 2021

El presidente del COE, Juan Zapata, durante la entrega del protocolo a Diana Atamaint, titular del CNE.

Son más de 13 millones los que están convocados a sufragar. Estas son las medidas aprobadas por las autoridades para evitar la propagación del virus.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el protocolo para la prevención del coronavirus durante la jornada electoral. El documento fue presentado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional y busca reducir el riesgo de contagio en los servidores públicos, trabajadores, delegados de organizaciones políticas y ciudadanía en general.

El protocolo debe ser acatado a nivel nacional y en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior. Aquí el detalle.

PARA LA CIUDADANÍA:

- Conozca el lugar exacto de votación y las medidas de bioseguridad a tomar el día del sufragio.

- Debe acudir solo a los recintos. No vaya acompañado, peor con niños.

- Lleve su propio esferográfico, de tinta azul o negra.

- Mantenga el distanciamiento físico de dos metros entre personas.

- Use correctamente y de manera permanente la mascarilla.

- Lávese las manos al menos cada dos horas, durante 40 o 60 segundos con agua y jabón.

- Desinféctese las manos con gel alcohol al 70% cada que considere necesario.

- No se toque la cara.

- Cumpla con el flujo de votación, que será unidireccional, circulando por la derecha.

- En lo posible, acoja la recomendación del COE y respaldada por el CNE de votar en el horario de acuerdo con el último dígito de su cédula: de 07:00 a 12:00 si termina en par; y de 12:00 a 17:00 si termina en impar.

- Está prohibido ingresar a los recintos electorales con alimentos.

- Persona con alguna enfermedad respiratoria aguda y que haya estado en contacto directo o cercano con un caso de Covid-19 confirmado o probable en los últimos 14 días, deberá acudir al establecimiento de salud más cercano a su domicilio para atención oportuna, a fin de descartar que sea portador de Covid-19, y evitar acudir a los recintos electorales si presenta esta sintomatología.

- Quienes no puedan votar por motivo de salud o por impedimento físico comprobado con el certificado de un médico serán exentos de multa.

LA LABOR DE LOS MUNICIPIOS

- Prohibir las ventas ambulantes en los exteriores y cercanías de los recintos.

- Controlar y organizar el flujo vehicular, priorizando la movilidad no motorizada o peatonal en el perímetro inmediato a los recintos.

- Garantizar el cumplimiento del aforo normado en las unidades de transporte público, cumpliendo con las medidas de bioseguridad emitidas por el COE.

- Disponer el control del uso del espacio público para concentraciones.

- Realizar la gestión integral de desechos generados en los recintos electorales, en coordinación con el Ministerio de Educación y la Senescyt.

MEDIDAS PARA OBSERVADORES INTERNACIONALES

- Se les entregará un paquete de bioseguridad, que contendrá tres mascarillas quirúrgicas para hacer el recambio cada cuatro horas; y gel alcohol al 70%.

- Para ingresar al país deberán contar con una prueba RT-PCR con resultado negativo para Covid-19 hasta máximo 10 días previos al arribo.

VEEDORES DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

- Presentar resultado negativo de pruebas Covid-19.

- Deben contar con una mascarilla de reposición en caso de deterioro.

- Evitar circular material entre personas.

- Deberán comer fuera del recinto electoral.

- Mantener el distanciamiento dispuesto por los miembros de las juntas al momento del escrutinio.

RECINTOS ELECTORALES

- Deberán contar con señalética informativa sobre las medidas de bioseguridad como: uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento físico, lavado y desinfección de manos, prohibido el ingreso con alimentos.

- Cumplir con el abastecimiento de agua segura y energía eléctrica durante toda la jornada electoral, en coordinación con las instituciones pertinentes.

- Mantener funcionales y en buenas condiciones los servicios higiénicos.

- Habrá una única puerta de ingreso y una única puerta de salida, con el fin de evitar aglomeraciones y mejorar la circulación de los electores.

- Las juntas receptoras del voto se conformarán en sentido unidireccional, evitando así aglomeración y asegurando la distancia física entre los integrantes de las juntas.