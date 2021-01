Lasso y Nebot en diálogo sobre propuestas electorales

Lunes, 11 Enero 2021

"El país ve con buenos ojos laalianza entre CREO y el Partido Social Cristiano". Esta frase marcó el inicio de una amena conversación entre el candidato a la Presidencia, Guillermo Lasso, y el líder socialcristiano, Jaime Nebot, en la terminal terrestre de Guayaquil, donde ambos abordaron los temas de concordancia para mejorar el Ecuador.

Nebot destacó la importancia de esta unión para el país. "Yo he oído que hay una gran decepción de la gente con respecto a los políticos; creo que el pueblo se queda corto, porque hay unos políticos que merecen mucho más que una simple decepción, porque nos han conducido a lo que hoy estamos viviendo".

El exalcalde de Guayaquil mostró su preocupación al también conocer que muchos ecuatorianos sienten apatía: Con todo el respeto que les tengo, debo decirles que -de ser cierto- eso es un grave error, ya que el responsable que esto cambie para bien o empeore más, está en el pueblo.

Menciona que Ecuador puede estar peor, y pone el ejemplo de Venezuela, que después de ser uno de los países más ricos, hoy tiene a sus ciudadanos regados, porque se estaban "muriendo de hambre" en su país.

"Lo que va pasar en Ecuador no depende de Lasso y Nebot, depende del pueblo que tendrá que elegir entre la democracia y la profundización de la pobreza", dijo.

Lasso señala que -en los recorridos- se ha dado cuenta que el pueblo ahora no solo pide trabajo, sino pide comida: "Tengo hambre, no he comido y mi hijo tampoco".

"Un Gobierno, independientemente del presupuesto, debe definir prioridades con sensibilidad(...) Una prioridad de nuestro Gobierno será darle de comer a los ecuatorianos".

Nebot dice que es imperante cambiar de Gobierno y de modelo; a su juicio este es un Estado "perversamente concebido, y que se sirve de la gente en vez de servirle a la gente".

Considera un "irrespeto" a la inteligencia de los ecuatorianos, la propuesta del candidato por Pachakutik, Yaku Pérez, quien plantea no exportar petróleos sino barriles de agua. Así como también la propuesta del correísta Andrés Arauz, de extraer oro de los teléfonos.