1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 07 Enero 2021

La Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Elio Peña Ontaneda, tras escuchar las denuncias de César Plaza, representante del Comité de Empresa de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), sobre la supuesta vulneración de derechos laborales en la referida entidad, asumió el compromiso de revisar la información entregada para, luego, convocar a las autoridades respectivas para que respondan las inquietudes de los trabajadores.

César Plaza reiteró que la Celec no ha realizado el ajuste salarial desde 2015, de acuerdo con lo establecido en la contratación colectiva; tampoco se les ha pagado la remuneración variable; ni han generado el cálculo correcto de horas extras, establecido en el art. 55 del Código de Trabajo, pese a que en septiembre pasado se llegó a un acuerdo que debía cumplirse hasta finales de 2020.

Explicó que solo se ha dado paso a la reliquidación de los valores cancelados a los obreros que fueron despedidos. No obstante, hasta el momento no se ha procedido con la entrega de los uniformes y, es más, en algunas unidades de negocio de Celec aún no se han iniciado los correspondientes procesos de contratación, pues tenían que entregar estos insumos hasta octubre pasado.

A criterio de los trabajadores, el mayor obstáculo para que los acuerdos se ejecuten es que deben ser autorizados por el Directorio de Celec y resulta imposible reunir a este organismo colegiado, inclusive para la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional 018-18-SIN-CC, que -desde la perspectiva del Comité de Empresa- no requiere ninguna decisión, ya que dichas sentencias son de cumplimiento inmediato.

César Plaza reiteró que el incumplimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades afecta a más de 2000 trabajadores del sector eléctrico, situación que se agravó con la pandemia, por cuanto no existen los equipos y materiales de bioseguridad para cumplir adecuadamente con su trabajo.

De su lado, Noralma Zambrano, vicepresidenta de la Comisión, subrayó que al ser un tema que fue analizado por los anteriores miembros del organismo de Fiscalización, había que revisar la documentación existente y contrastar con las actas, así como los acuerdos alcanzados por los trabajadores eléctricos con las autoridades de Celec, a fin de realizar el seguimiento respectivo.

Entre tanto, Elio Peña, titular del organismo, expresó el compromiso de la Comisión por buscar una solución a los actos de injusticia que están viviendo los trabajadores del sector eléctrico, para lo cual se convocará a las autoridades, a fin de que expliquen cuáles son los avances en materia del cumplimiento de derechos laborales.