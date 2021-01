1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Jueves, 07 Enero 2021

Tres de los cuatro consejeros que podrían ser destituidos si se ratifica sentencia en segunda instancia.

El organismo emitió duras críticas a fallo del juez electoral Ángel Torres que ordenó la destitución de cuatro consejeros. ¿A quién le conviene la ausencia de autoridades electorales?

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, anticipó graves consecuencias para los comicios del próximo mes, si el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratifica la sentencia del juez Ángel Torres, que dispuso su destitución y las de Diana Atamaint, José Cabrera y Luis Verdosoto, cuatro de los cinco consejeros.

Para Pita, si se ejecutoría la sentencia, significará que se deja abierta la resolución del juez electoral Arturo Cabrera, que en su fallo dispuso que se den nuevos plazos para que el Movimiento Justicia Social realice desde el inicio todo el proceso de democracia interna, aceptación e inscripción de todas las candidaturas.

"De darse la destitución, aquellos que nos reemplacen deben ejecutar la sentencia, lo que implicará suspender el proceso electotal y no se cumplirían las fechas de posesión de las nuevas autoridades en los tiempos que establece la Constitución. Este es un golpe a la institucionalidad democrática", dijo.

En su criterio, si son cesados, los suplentes deberán permitir que Justicia Social inscriba a sus candidatos, lo que implica la posibilidad de interponer recursos de objeción o apelación, varias instancias y, por lo tanto, imprimir nuevas papeletas.

Por su parte, Luis Verdesoto comentó que hay fuerzas políticas que pretenden llegar a las fechas de los comicios sin autoridad electoral o, en su defecto, con autoridades puestas para un fin determinado momentos antes de la celebración de elecciones.

Tiene sus sospechas

Al consejero José Cabrera no le extraña la sentencia de Torres, pero sí le llama la atención la rapidez con que fue emitido el fallo. "Sabíamos cuál iba a ser la sentencia del juez Torres porque él ya lo anticipó. Yo no sé si sería preparada con anticipación, pero es admirable porque ha habido casos donde ese juez se ha demorado 28 días (en emitir una setencia). Hoy no se demora ni 24 horas", dijo.

Agregó que durante la audiencia no se respetó el derecho a la defensa, ya que Torres se negó a suspenderla para que la Procuraduría contestara la demanda de Justicia Social y actuara como parte procesal.

En el plano jurídico, el abogado de Atamaint y de Cabrera, Byron Torrres, explicó que, como primer paso, interpondran un recurso de aclaración y de ampliación, para luego apelar. "La sentencia es bastante oscura y tiene que aclararnos algunos aspectos legales", dijo el abogado.

De cumplirse todos los plazos se calcula que un pronunciamiento definitivo se conozca en unas tres semanas, es decir, 7 días antes de la primera vuelta electoral.

En su sentencia, el juez Torres consideró que los consejeros incurrieron en una infracción electoral grave, en relación al caso de la candidatura de Álvaro Noboa y dispuso incluso el pago de una reparación de 28.000 dólares.