Detalles Publicado el Martes, 29 Diciembre 2020

La Ley de Extinción de Dominio es el proyecto que solo falta que se someta a votación cuando regresen del receso. Muchas irán también a la campaña.

“Esperamos que en enero se cumpla el segundo debate y la votación definitiva. Es una norma importante, ya que realiza cambios estructurales en el sistema educativo”, manifestó la asambleísta Jeannine Cruz (CREO), al referirse a la reforma a la Ley de Educación, cuyo informe está listo.

La legisladora asumirá la presidencia de la Comisión de Educación, debido a la ausencia del titular, Jimmy Candell, quien se dedicará a la campaña política para su reelección como asambleísta por Santa Elena. En ese sentido espera dialogar con las autoridades de la Legislatura para que pongan en el orden del día del Pleno el tratamiento de la reforma.

En el proyecto se tratan temas como mecanismos de prevención de la violencia escolar, definición de un plan de educación sexual integral en las instituciones de educación superior, tipificación de la violencia escolar, inclusión de docentes especializados para la enseñanza artística y cultural, derecho de docentes a acceder de manera gratuita y financiados por el Estado a programas de desarrollo profesional, capacitación y profesionalización, entre otros aspectos.

Otra normativa

La reforma en materia educativa es uno de los dos proyectos que están listos para el segundo debate. El otro es el preparado por la Comisión de Enmiendas, que propone la reforma parcial a la Constitución para que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y se dote a la Fiscalía de independencia y autonomía. La propuesta nació del Comité por la Institucionalización Democrática, que reunió las firmas para que se convoque a consulta popular.

En la iniciativa del Comité consta un tercer elemento, que es la bicameralidad, tema que no consta en el informe para segundo debate que se aprobó en la Comisión. La presidenta de esta Mesa Legislativa, Elizabeth Cabezas, justificó la decisión con base en los criterios expuestos durante el debate interno por parte de representantes de varios sectores. “Este informe no exime que el tema sea abordado en el Pleno cuando inicie el segundo debate de este documento, que no es vinculante”, dijo. Y recordó que este informe deberá ser votado artículo por artículo, para evitar caer en inconstitucionalidades.

Solo para votación

La Asamblea regresará el lunes a sus actividades después del receso legislativo, que culminará este jueves. A parte de los proyectos que están listos para el segundo debate, la Legislatura dejó pendiente la votación de la Ley de Extinción de Dominio.

En este caso concluyó el segundo debate, pero el ponente del proyecto, Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, solicitó tiempo para incorporar las sugerencias que se dieron en el debate.

El texto pulido ya fue presentado para la votación inclusive antes de salir a vacancia, pero no se llamó a sesión para concluir con la votación de la norma.

Por eso Tello escribió el 14 de diciembre en su cuenta de Twitter: “No convocar a sesión del Pleno para votar Ley de Extinción de dominio es contubernio entre el Presidente de la Asamblea, el Gobierno de Lenín Moreno y todos los rabos de paja. No cambiaré texto final presentado, VOTACIÓN YA”.