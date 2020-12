1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 24 Diciembre 2020

Una reunión de última hora mantuvieron los presidentes de estos organismos, justo horas antes de que se hiciera público que la Corte Constitucional inadmitió la demanda presentada por el CNE.

Un escueto comunicado de cuatro líneas fue el resultado de la reunión de última hora que mantuvieron los presidentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint; y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, en medio de la pugna que mantienen estos dos organismos por la inscripción del Movimiento Justicia Social y la candidatura presidencial de Álvaro Noboa.

“En perspectiva del interés superior de la nación, que es la estabilidad de la democracia ecuatoriana, los presidentes del CNE y el TCE asumimos la imperiosa necesidad de ratificar que las elecciones generales 2021 no pueden postergarse”, consta en el comunicado. Pero las autoridades no aclaran si en la reunión lograron superar el impasse, qué es lo que trataron, cómo se va a proceder con la sentencia del TCE a favor de Justicia Social, qué pasará con Álvaro Noboa, cómo se manejará la impresión de papeletas, que ya está retrasada, entre otras dudas que tiene la prensa.

En una corta conferencia de prensa, Atamaint solo agregó que el interés de la Función Electoral es llevar adelante elecciones transparentes, seguras y confiables y que este mensaje llegue a nivel internacional.

“Las autoridades electorales estamos comprometidos con aquello y conscientes de que debemos cuidar que este proceso se lleve de la mejor manera, por lo que le decimos al país que las elecciones de 2021 no se postergarán ni se modificará el calendario electoral”, manifestó.

Dijo que esa es la certeza y seguridad que le brindan al país, a las organizaciones políticas y a los candidatos que están a puertas de entrar a la campaña electoral, el jueves de la próxima semana. Por su parte, el Presidente del TCE reiteró que los comicios se cumplirán en su primera vuelta el 7 de febrero.

“No existe una sola razón para su postergación y es obligación de todos los servidores electorales, incluyendo consejeros y jueces, el contribuir a que el proceso se desarrolle en los tiempos y con el cronograma previsto”, dijo Cabrera.

¿Coincidencia?

La reunión y el pronunciamiento de las autoridades electorales se dio horas antes de que se hiciera público el fallo de la Corte Constitucional, en el sentido de que inadmitió a trámite la demanda de dirimencia de conflicto de competencias presentada por Atamaint, al incumplir el requisito de presentar “los fundamentos constitucionales en que se apoya su pretensión, debidamente argumentados”.

Según la resolución de la Corte, el CNE no llegó a explicar en su fundamentación cómo lo dispuesto en la resolución del Pleno del TCE, sobre Justicia Social, configuraría una atribución de competencias constitucionales propias del CNE. Además, los jueces constitucionales explican que escapa a sus competencias resolver la inconformidad del CNE ante el fallo del TCE.

“El supuesto conflicto de competencias no se habría producido entre el CNE y el TCE, sino entre el Pleno del TCE y el juez de instancia”, órganos internos dentro de una misma entidad, consta en la resolución. Y les recuerda que la dirimencia de competencias no constituye un medio de impugnación de resoluciones jurisdiccionales, ni puede ser usado para evadir el cumplimiento de estas; “por lo que, no corresponde que, a través de esta acción, se pretenda utilizar a la Corte Constitucional como un tribunal de alzada”.

Es decir, se deja en manos de los dos organismos la solución a su pugna, ya que la Corte Constitucional no intervendrá. ¿Conocían las autoridades de la Función Electoral del fallo y por eso la reunión de la mañana para buscar una solución entre ellos? Es la pregunta que queda flotando.