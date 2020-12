1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 18 Diciembre 2020

Foto cedida por el equipo de campaña del candidato.

Diego Fuentes es candidato a asambleísta por el Movimiento ‘verdeflex’. Habla de su experiencia en la Legislatura y en el Ministerio del Interior, pero su discurso ratifica la ruptura con el Presidente.

Después de pasar por el Ministerio del Interior y por la Asamblea en calidad de asesor, Diego Fuentes busca ahora obtener una curul. Es candidato a asambleísta por Pichicha por el distrito norte en representación de Alianza PAIS. A pesar de los altibajos de esa organización, se mantiene como militante. Aquí el diálogo con el candidato.

¿Por qué quiere llegar a una Asamblea tan desprestigiada?

Mi razón para que estar en la Asamblea es para cambiar esa realidad: una Legislatura que se ha venido a menos en aprobación, en gestión, en respaldo a los ciudadanos y a los derechos y garantías que tenemos en los momentos más duros, uno de ellos en esta pandemia. Creo que los ciudadanos tenemos que tomarnos la política y en el buen sentido tomarnos la Asamblea porque, si no lo hacemos, vamos a seguir en esta realidad tan difícil.

Usted se postula por Alianza PAIS ¿Es candidato morenista?

El Movimiento, lamentablemente, ha tenido varios reveses estos últimos años. Reveses que están orientados a que los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a que los movimientos son de ciertas personas, cuando en realidad son de los militantes. Alianza PAIS ha sufrido esta realidad de tener gente que se ha creído dueña del Movimiento, uno de ellos es Lenín Moreno. Pero Alianza PAIS no es un movimiento del oficialismo, no ha gobernado con el oficialismo. Básicamente lo ha manejado una persona que, de forma necia, no quiere retirarse de la organización política. Él tranquilamente debería estar ligado a CREO o a otro partido.

¿El Movimiento era de Rafael Correa?

Alianza PAIS nunca fue de ninguna persona en particular. Siempre fue de las personas que conformaron esa militancia. Me dirán que fue la figura más representativa, pero él, como Lenín Moreno, han sido quienes han estado en la dirección, encabezando este movimiento, pero pertenece a las personas. Es por eso que en esta elección los militantes hemos dicho que tenemos que recuperar este Movimiento para nosotros, para los ciudadanos.

Usted tiene cuatro ejes de trabajo. Uno de ellos es seguridad, mano dura contra la delincuencia ¿Qué piensa sobre la libre portabilidad de armas?

No hay ninguna organización en el país que, técnicamente, pueda recomendar el porte y libre tenencia de armas. Y esto tiene una razón: Ecuador tiene un alto índice de violencia social, con gran cantidad de homicidios que se dan por riñas en las calles, tenemos cifras alarmantes de violencia contra la mujer dentro de sus hogares. ¿Usted cree que es posible reducir los márgenes de violencia si a los agresores de las mujeres les damos armas? Por eso estoy en contra, lo que debemos hacer es exigir al Estado que garantice la seguridad a través de una política integral, donde la policía regrese a los barrios. Estas propuestas que responden al populismo y a la demagogia son la evidencia de que los candidatos de ciertos partidos no tienen soluciones técnicas, claras. Lo que necesitamos es que las armas continúen en las manos de la Policía, que pueda cumplir su rol.

¿Cómo generar fuentes de empleo a través de la Legislatura?

Una de los temas que hay que reconocer es que la Ley Humanitaria le quedó corta al país, porque topó ciertos temas de refilón, como para salir de la urgencia. Aquí hay un sector que no le ha puesto el hombro al país, que se ha beneficiado de la crisis y ese sector se llama banca privada. Ellos, dentro de esta crisis tan dura, se beneficiaron porque refinanciaron los créditos con intereses a costa del sufrimiento y de la falta de posibilidades de pagar esas deudas. Lo que hay que hacer es que la banca privada ponga el hombro y comience a tener crédito para las pequeñas y medianas empresas con tasas de interés bajas, largos plazos y con una condición que es el permitir que ayude a sostener la nómina y el empleo de los que más lo necesiten. Tenemos que apostarle al emprendimiento de largo plazo. Yo voy a garantizar que esas reformas se cumplan para darle incentivos reales.

¿En leyes para combatir la corrupción que falta por hacer si ya se aprobó una reforma al COIP para luchar contra ese mal?

Son leyes importantes, porque dan herramientas adicionales para que los estamentos de control puedan ejercer mejor su trabajo. Pero eso no es toda la solución. Un tema es que nosotros los ciudadanos somos los responsables de lo que pasa en el país, porque somos los que votamos por esas personas que en la pandemia le robaron. Somos nosotros los que hemos votado por gobiernos, por asambleas que no han estado a la altura. Y hemos caído en este error porque nos han acostumbrado a que se debe votar sin discernir, sin analizar las propuestas, sin revisar las credenciales de los candidatos que nos garanticen que tiene un plan de trabajo en beneficio de los ecuatorianos. Ahí está el problema.

Habla de transparencia, usted ha sido asesor legislativo en este periodo ¿Qué decir de esta certificación antisobornos que recibió la Asamblea?

Eso hay que aclararlo. Creo que la Asamblea no lo transmitió con claridad. Esta certificación es para el área administrativa interna de la Asamblea, no para los asambleístas. En eso hay que estar claro porque, si no se explica bien, trastoca a la indignación ciudadana que dirá: “si venimos de una Asamblea que acaba de salir de semejantes escándalos, con una Ministra de Gobierno destituida por ello, cómo es que le dan esa certificación”.

Usted en el Gobierno pasado ocupó altos cargos en el Ministerio del Interior ¿Lleva esa crítica de haber sido parte del aparato represor de Rafael Correa?

Quiero hacer ahí una precisión muy importante. Es un gran error que el Gobierno que llega califica de malo todo lo que se ha hecho en el Gobierno anterior y va un borrón y cuenta nueva. Por eso no hemos logrado tener un gran plan de Estado, sino solo planes de Gobierno y empezamos de cero cada cuatro años. En materia de seguridad ciudadana logramos reinstitucionalizar a la Policía, estar entre los dos países más seguros de la región, logramos reducir los índices delictivos. En este Gobierno botaron más bombas que durante los 10 años del Gobierno anterior. Nosotros nunca tuvimos muertos (en manifestaciones)…

¿No se criminalizó la protesta social?

La decisión del control del orden público es una decisión donde la Policía no criminaliza la protesta social. La Policía lo que trata es de cuidar el orden público. Creo que nosotros logramos encontrar un equilibrio, nunca tuvimos muertos en la protesta social, nunca tuvimos personas que perdieron sus ojos, más allá de las decisiones políticas que ya le corresponde a cada quien asumir. (Redacción Quito/ecuadorenvivo.com)