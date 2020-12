1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 13% (3 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 14 Diciembre 2020

El expresidente Rafael Correa aseguró que el Gobierno de Lenín Moreno baraja dos cartas ante lo que indican las encuestas: Incluir a Álvaro Noboa en la papeleta y postergar las elecciones.

Afirma que la estrategia es incluir a Noboa para quitarle peso a Arauz, y todos unirse para ir a una segunda vuelta.

Correa, prófugo de la justicia, dice que es un milagro la calificación del binomio correísta por UNEs: Andrés Arauz y Carlos Rabascall. "No nos eliminaron porque no quisieron, sino porque no puedieron".

Asegura que en el país se vive una dictadura: "Estos es inedito; yo supuestamente era el autoritario".

Dice que aún no manejan la cuenta única del binomio, "porque están desesperados" y afirma que son trampas que le causan "mucho" perjuicio.