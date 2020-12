1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Domingo, 13 Diciembre 2020

Una reforma constitucional volvió a este organismo como la última voz. En las actuales inscripciones ha tenido la voz cantante, por sobre el Consejo Nacional Electoral.

En las últimas semanas el país ha visto cómo el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha “tumbado” varias resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). Una de las últimas sentencias del TCE, relacionada con el Movimiento Justicia Social y la posibilidad de que Álvaro Noboa sea candidato presidencial, ha generado inquietud, ya que el CNE está al límite de los plazos para concluir con el proceso de inscripción para mandar a imprimir las papeletas al Instituto Geográfico Militar.

Simón Jaramillo Malo, subdirector de la Corporación de Participación Ciudadana, analiza el rol del de estos dos organismos, y las consecuencias que puede acarrear la falta de definiciones en cuanto a candidaturas en firme.

¿Cómo se da esta división de funciones entre el Contencioso y el Consejo Electoral?

En la reforma constitucional se estableció esta separación entre un organismo que lleve a cabo las elecciones, lo que antes hacía el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y un organismo que juzgue las infracciones, tarea que en la Constitución anterior le estaba dada también al TSE y que era inconveniente, ya que los miembros del órgano técnico de organización de procesos no necesariamente tenían la visión jurídica para el juzgamiento. O, al revés, si se tenía la experticia jurídica para el juzgamiento de infracciones, no necesariamente tenía la experticia para organizar un proceso. Ese fue el objetivo de la división de funciones: tener un organismo que organice las elecciones, que es el CNE; y otro que administre justicia en esa materia, es decir el TCE. Ese fue conceptualmente el cambio.

¿Es un sistema adecuado para el proceso electoral?

El Consejo Nacional Electoral toma las decisiones, recibe las candidaturas, procede a las inscripciones y cuando estas son impugnadas, en lugar de ser resueltas por el propio Consejo, pasan al Contencioso Electoral. Obviamente, esto crea esa situación de que la una instancia toma unas decisiones y la otra instancia las revé. Es como en la administración de justicia cuando un juez dicta una sentencia, luego va a la Corte Provincial que la revé o ratifica y pasa a la Corte Nacional que realiza un proceso similar. Procedimentalmente, me parece que el esquema es el adecuado para darle a los partidos y movimientos la garantía de tener un órgano diferente al que resolvió en primera instancia y que lo haga con experticia en materia electoral.

¿Pero no se ha entrampado el proceso?

El problema que se ha suscitado es que, por ejemplo, la orden de reinscribir partidos o de devolverles la personería jurídica va acompañada de la orden de abrir nuevamente la posibilidad del registro de candidaturas. Me parece que ese tema, más allá de que pueda ser jurídico, legal, más allá de que existan los méritos en los expedientes, le genera una complicación al Consejo Nacional Electoral que hasta el momento no puede contar con las listas definitivas para las dignidades.

¿Se complica el calendario electoral?

Esto implica que no puede cerrar el proceso de inscripción de candidaturas y quizá, lo más grave, no se puede mandar a imprimir las papeletas. Entonces, esas decisiones que se toman pueden llevar a que lleguemos a los primeros días de enero, ojalá no fuera así, sin listas definitivas de candidatos y sin poder imprimir la papeleta. Recordemos que la impresión de papeletas lleva tiempo, tienen que ser distribuidas junto con los certificados de votación. Además, se requiere que el primero de enero, que inicia la campaña, todo esto esté definido. Ahí se puede generar un problema práctico que sería muy complejo.

¿El TCE no se ha convertido en un organismo súper poderoso?

Ese mismo era el objetivo. Es similar a la creación de la Corte Nacional de Justicia. Siempre es necesario tener una instancia final, superior como máxima autoridad en cualquier materia: judicial, administrativa, electoral. En el caso electoral el Tribunal Contencioso es quien define en última instancia los reclamos que la autoridad administrativa no lo hizo o no lo hizo de manera adecuada a criterio de los sujetos políticos.

¿El CNE está aplicando mal la normativa, lo que termina en impugnaciones y apelaciones de sus resoluciones?

Cuando un sujeto político considera que el Consejo Electoral actúa mal, recurre al Tribunal. Es decir, lo que usted menciona es el supuesto del que parten las organizaciones políticas al ir al Contencioso Electoral. Y cuando el TCE les da la razón, lo que está diciendo es que el CNE en determinado tema no actuó apegado a la Ley. Cada vez que el Contencioso Electoral desdice una actuación del Consejo Nacional, está declarando que ha habido un procedimiento inadecuado.