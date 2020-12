1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 04 Diciembre 2020

Colegio de Abogados de Pichincha pide a la Judicatura declarar nulo el concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia y realizar una nueva convocatoria.

El director de esta institución, Ciro Guzmán, dice que debido a varias inconsistencias el proceso no debe continuar.

Aclaró que con esta solicitud no se busca desprestigiar al Consejo de la Judicatura sino más bien que tras la selección de jueces no quede duda de la transparencia.

Guzmán explicó -en entrevista con Sonorama- que este es un tema que no solo le compete a un sector sino a todo el país porque los magistrados escogidos deben presentar probidad para abordar cualquier caso.

Además que no considera oportuno esperar el informe de Contraloría pues el sistema informático debía ser auditado antes del inicio del concurso, no ahora que ya presentó fallas ya sean dolosas o no.