Detalles Publicado el Jueves, 03 Diciembre 2020

Consideran que agravará más la situación económica de los que no tienen un salario fijo. Anuncian acciones legales.

Asociaciones de comerciantes minoristas y de trabajadores autónomos de Quito cuestionaron al Municipio por el anunciado incremento de pasajes del transporte urbano. Carlos Castellanos, dirigente, aseguró que el aumento de las tarifas no se justifica, ya que no hay mejoras en el servicio de transportación, y que en medio de la pandemia cualquier incremento genera mayor crisis económica en las familias. “Estamos atentos para iniciar acciones legales para que esa ordenanza se derogue, ya que no está acorde a la realidad económica y social de los quiteños”, manifestó el dirigente.

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, recordó que el Gobierno decidió el congelamiento de los salarios. “La crisis se ha descargado en la clase obrera, en la juventud, en los trabajadores autónomos, mientras los empresarios, la banca y dueños de grandes centros comerciales siguen viviendo a sus anchas, engrosando sus ganancias”, manifestó Erazo. Agregó que lo que debe hacer el Concejo es garantizar la vida de los quiteños y no “darles golpes”.

Su situación

Los dirigentes de los comerciantes aseguraron que no tienen apoyo de ninguna naturaleza por parte de las autoridades, ya que no están contemplados en la entrega de bonificaciones que anunció el Gobierno frente al congelamiento salarial. Además, dijeron, el panorama es más crítico si se toma en cuenta que durante este mes, eminentemente festivo, se restringirán las ferias de Navidad y Fin de año, que era la oportunidad para que comerciantes informales generaran ingresos. “Estamos en contra de que las ferias solo se reactiven desde la Municipalidad y desde los grandes negocios”, dijo Castellanos.

Anticipó que organizarán movilizaciones desde La Ecuatoriana hasta la administración Quitumbe, en el sur, por ser la zona con mayor conflicto para el trabajo de los comerciantes autónomos; y entre el 10 y 15 de este mes hasta el Municipio central.