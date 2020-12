1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 02 Diciembre 2020

Para Pablo Dávila, miembro del Comité por la Institucionalización Democrática, la decisión de la Comision de Enmiendas sobre la bicameralidad es injustificada. "Nosotros hemos usado una herramienta de la Constitución de iniciativa ciudadana", dijo.

"No puede ser que 4 personas decidan no dar paso a la reestructuración de la Asamblea Nacional, perjudicando el derecho de los ciudadanos a votar sobre este tema".

La ciudadanía tiene derecho a decidir en las urnas y una comisión legislativa no se puede sobreponer sobre los derechos de los ciudadanos, expresó.

"La Comisión no solo ha privado a los ciudadanos del derecho de tomar una decisión, sino también al resto de los asambleístas para debatir sobre este tema; no tiene justificación jurídica que porque el informe no es vinculante excluyan una propuesta que debe ser puesta a consideración del Pleno de la Asamblea", enfatizó.

Ante ello, espera que la Corte Constitucional les pueda dar la razón para continuar con este proceso y pasar al referéndum.

"Estamos a tiempo para llegar a la segunda vuelta de las elecciones para que los ciudadanos puedan pronunciarse en las urnas sobre los 3 temas esenciales de la propuesta", señaló.

Toca a la Corte Constitucional definir el límite que tiene la Comisión de Enmiendas en un proceso de esta naturaleza. Los legisladores tienen la facultad de debatir el contenido, pero no deben menoscabar la esencia de los tres temas de la propuesta, sentenció. (PMB)