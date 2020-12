1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 01 Diciembre 2020

Aseguran que son recursos que serán cancelados por todos los ecuatorianos; demandarán la inconstitucionalidad.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) tomará dos medidas frente al congelamiento salarial anunciado ayer por el Gobierno. La primera es acudir a la Corte Constitucional para demandar la inconstitucionalidad del no incremento del salario básico; y la segunda retomar las movilizaciones a partir de enero.

Ayer, el ministro del Trabajo, Andrés Isch, informó que en 2021 el salario básico unificado se mantendrá en los 400 dólares vigentes y anticipó la entrega de compensaciones, en un solo pago, de 60 y 100 dólares.

Mesías Tatamuez, presidente del FUT, calificó de burla a la clase obrera la decisión del Gobierno, a pesar de que es potestad del Ejecutivo y se tomó al no existir acuerdo para un incremento salarial entre los empresarios y los trabajadores. El dirigente sindical aseguró que el anunciado bono, al ser asumido por el Gobierno, saldrá del propio pueblo, ya que son recursos públicos. “El pueblo es el que pagará, el que estará subsidiando a los empresarios”, aseguró Tatamuez.

Poco aporte del bono

Para los dirigentes sindicales, los bonos o compensaciones no constituyen una ayuda, ya que no son parte del salario, por lo que no inciden en el pago de los décimos y en otras prestaciones. José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), agregó que es una tomadura de pelo y que lo anunciado por las autoridades refleja que es un “Gobierno indolente e inhumano”.

“Debe entender que los ecuatorianos no pedimos limosnas, bonos, migajas. Lo que queremos son empleos estables, salarios dignos”, dijo.

Los sindicalistas aseguraron que la crisis en el país se va incrementando, ya que con la pandemia hay otros gastos en las familias, como la compra de mascarillas, alcohol y otros insumos, por lo que el salario, si antes no alcanzaba, ahora mucho menos, aseguraron.

A esto se une, manifestó Isabel Vargas, presidenta del UNE, que en Quito ya se prevé una subida de los pasajes tras una resolución del Concejo Metropolitano.

Los dirigentes manifestaron que, si bien la pandemia tuvo su efecto en la situación económica del país, la crisis ya se sentía años antes y que el Gobierno no fue capaz de tomar medidas para salir de la situación, sino que se alineó a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Antes, el Ministerio del Trabajo era el enlace entre los empresarios y la clase obrera, ahora es el ministerio de los empleadores”, aseguró Rafael Sánchez, representante de Ceosl.