Detalles Publicado el Martes, 24 Noviembre 2020

El candidato de la alianza CREO-PSC, Guillermo Lasso, demuestra un par de características, que necesitan más convicción y firmeza.

Así lo afirmó el director del programa Al Día de MAXTV Online, Carlos Vera, en su comentario de este martes 24 de noviembre.

Para Vera, el empresario no tiene impacto ni renovación. Considera que los cambios en el discurso de Lasso han sido positivos, pero insuficientes. "Para conmover al electorado, su actitud debe superar lo demostrado el día viernes".

"Él cree, como ha dicho en una reunión con la Cámara de Comercio de Quito, que el pueblo está con él por como lo reciben; es lógico, así reciben hasta los candidatos de 5 votos. En el caso de Guayaquil, ese fervor se debe al PSC. No confunda que cuando el pueblo aparece eufórico, eso se refleja en votos", apuntó Vera.

Asegura que, con excepción de Jaime Nebot, líder del PSC, los miembros de la tolda amarilla, no están convencidos de la decisión que se tomó de apoyar a Lasso y le "hacen daño a la alianza, comentando cosas que le hacen daño a la alianza".

Por otro lado, Vera critica la publicidad y comunicación de Lasso; "repite los errores del pasado".

"Quien dirige la campaña de comunicación sabe de marketing bancario o comercial; no es lo mismo que saber de marketing político (...) Esto no es problema de lealtades, sino le dan a la campaña un golpe de timón, no van a crecer lo que se requiere", dijo.

En este sentido, exhorta a Lasso a atender las recomendaciones y no dejarse llevar por el discurso del momento. "Conste que les he advertido, ustedes verán si proceden, con soberbias, egos y excentricidades no se llega a ninguna parte (...) Saben, no me preocupa Lasso, ni Nebot, ni el periodismo; me preocupa la gente pobre que fue llevada a una devacle mayor a la que tenía, porque este Gobierno remató lo que hizo el anterior".

Dice que en manos de Lasso está en defender el país, ante la demagogia que promete una moneda virtual como sueldo y una política de limosna. (JR)