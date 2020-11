1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Noviembre 2020

La superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, aseguró que, desde la intitución se ha entregado a Fiscalía todos los documentos necesarios y los que determinan la culpabilidad del Caso Isspol.

Sin embargo, indicó que hay una serie de legislaciones y leyes que en el tiempo se han modificado y han terminado obstaculizando la acción del control y supervisión por parte de la Superintendencia.

Arregui aprovechó para aclarar que la Superintendencia no es la entidad indicada para tipificar los delitos. "Me ratifico en que se han hallado inobservancias del marco legal y que algunas observaciones de la Superintendencia no han podido ser desvirtuadas ".

Asimismo, indicó que, en el 2018 la Superintendencia le dijo al ISSPOL, que se abstuviera hacer -inversiones en derechos fiduciarios- "porque no es legal y decirle que desinvierta esas operaciones, eso no se ha hecho en administraciones anteriores".

Por la observación de la Superintendencia de Bancos, el Isspol dejó de renovar las operaciones de compra de derechos fiduciarios y ahora está en el proceso de analizar diversas propuestas de pago para recuperar la inversión. Uno de los casos fue el de la compañía de seguros Interoceánica, en la que el Isspol invirtió $ 4,1 millones a través de esta figura de compra de derechos fiduciarios, observada por la autoridad porque no se transó en la bolsa de valores. (JR)