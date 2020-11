1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 18 Noviembre 2020

El objetivo de los proponentes es que los ciudadanos puedan actuar de manera directa como acusadores.

La Mesa Anticorrupción del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, que reúne a 40 organizaciones de la sociedad civil, presentó la propuesta de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Juan Esteban Guarderas, integrante de este colectivo y proponente del proyecto, explicó que hay jurisprudencia que establece que la ciudadanía no es víctima de la corrupción, por lo que los juicios que se cumplen esta materia son impulsados por funcionarios públicos. “Es decir, como ciudadanos podemos denunciar, pero no podemos exponer nuestros argumentos ante un juez, no podemos observar el proceso, no podemos actuar con una acusación real en caso de que la Fiscalía o la Procuraduría tengan consignas políticas de una acusación laxa”, aseguró.

Dijo que la reforma al Código establece que el ciudadano que fuese víctima directa de la corrupción estará en posibilidades de formar parte del proceso como parte acusadora desde el inicio.

Esta propuesta de Ley se denominó, en un inicio, Ley Ciudadana Anticorrupción, pero cambió su nombre a Ley Jorge Rodríguez, como un homenaje póstumo. La iniciativa de Ley se encuentra en la Comisión de Justicia de la Asamblea.

Guarderas aseguró que es deber de los legisladores dar paso al proyecto en un momento tan difícil para el país, que ha visto cómo se han destapado casos de corrupción en distintos niveles. “Es necesario que la Asamblea actúe. No podemos permitir este déficit de acción frente a la corrupción”, manifestó.

Los criterios

El asambleísta Homero Castanier (CREO) manifestó que no se puede dejar que la corrupción se institucionalice en el país y que termine por tomarse como algo normal. “No es posible que nosotros, que nuestros hijos, que todas las generaciones que vienen crean que es un país, una sociedad corrupta”, manifestó.

Agregó que apoya el proyecto de reforma. “Si bien es cierto la Asamblea ha sido en muchos temas (causa de) vergüenza, con decenas de asambleístas investigados o inmersos en escándalos de corrupción, unos huidos, otros destituidos, otros investigados por delincuencia organizada, también existimos de los otros, los que estamos en la vereda de enfrente y estamos dispuestos a impulsar este tipo de proyectos”, manifestó el legislador.