Geovanni Atarihuana, de Unidad Popular

Detalles Publicado el Miércoles, 18 Noviembre 2020

Geovanni Atarihuana, director del movimiento Unidad Popular, a propósito del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, refirió que para juzgar una violación a los Derechos Humanos no hay límite de tiempo, tal vez es extemporáneo porque el organismo, la Asamblea, no tiene legitimidad, más bien parece un lavado de cara frente a la inacción que ha tenido en todos estos cuatro años, especialmente en la crisis de octubre del 2019 y no se diga el tema de la pandemia.

Obvio, dijo, la ministra Romo tiene que responder políticamente, pues hay cuestionamientos de varios sectores. Sin embargo, esta Asamblea es el juez menos indicado. (jtr)

Fuente: Video/Ecuador Tv