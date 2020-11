1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 16 Noviembre 2020

La Comisión de Fiscalización aprobó el informe, que acoge dos de las tres causales propuestas, con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención. El proceso pasará a análisis de los 137 asambleístas las próximas semanas. La Ministra de Gobierno es acusada de incumplimiento de funciones.

"Democráticamente, dice la Constitución, que uno debe obedecer la decisión de la Asamblea", dijo el presidente Lenín Moreno, en su nuevo programa radial, sobre la eventual destitución de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

El presidente ha sido crítico de la actuación del Legislativo en contra de la funcionaria; sin embargo anunció que si el Pleno de la Asamblea Nacional resuelve la censura y destitución de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, él acatará esa decisión.

"Me dará mucha pena, no por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que seguramente se mostrará bastante aliviada de poder liberarse de una tarea tan dura como la que le ha correspondido (...) durante el mes de octubre se coomportó con heroicidad, durante el mes de octubre (...) me dará mucha pena no poder contar con ella, más que pena a mi, debería darle al pueblo ecuatoriano que ella supo defender con denuedo, con carillo, pero sabré atacar la decisión que tome la Asamblea Nacional", dijo el mandatario.

El mandatario Lenín Moreno, inauguró este lunes 16 de noviembre del 2020 su nuevo espacio radial ‘De Frente con el Presidente’, en el cual informará sobre su gestión. En cuanto a la deuda externa, Moreno señaló que el pago va a quedar completamente aliviado para el próximo gobierno.