La reforma a la Ley de la Función Legislativa contempla 15 deberes éticos

Detalles Publicado el Lunes, 09 Noviembre 2020

La reforma a la Ley de la Función Legislativa contempla 15 deberes éticos para los legisladores, entre ellos, cómo su vida social no deberá ir en contra de la imagen de la Asamblea. Un breve análisis.

Al parecer, los escándalos que se han generado en la Asamblea influyeron en la redacción del articulado de las reformas a la Ley de la Función Legislativa, remitida ya al Registro Oficial para su publicación.

Si algo ha caracterizado a este periodo son las denuncias de cobro de “diezmos”, obtención irregular de carnés para personas con discapacidad, llegando incluso a acusaciones de delincuencia organizada, lo que llevó a renunciar a Eliseo Azuero y Daniel Mendoza, procesados por la justicia ordinaria por actos de corrupción.

No es de extrañar, entonces, que en la reforma se cambie el actual artículo 162, que en un párrafo habla de la responsabilidad de los asambleístas, por otro que detalla 15 deberes éticos que les debe caracterizar.

Entre estos consta el numeral 3 que, de forma explícita, como deber ético, les ordena: “trabajar con honestidad y responsabilidad”. Los asambleístas Wilma Andrade (ID) y el correísta Mauricio Proaño, justifican la inclusión de este numeral en la nueva normativa.

Andrade dijo que, aunque trabajar en esos términos es “el deber ser” de cualquier persona, mucho más de un servidor público, en el ámbito legislativo, les permitirá llevar mejor un control interno y cumplir con la autodepuración. “Debe constar en la Ley para tenerlo absolutamente claro que se debe cumplir”, dijo Andrade.

Proaño dijo que debería ser algo que se sobrentiende y asegura que se cumple en la Legislatura. Añade que hay momentos que se difama a la Asamblea ya que cuando se habla de deshonestidad o de falta de transparencia tratan de dar a entender que todos son así. “En estos momentos en que la Asamblea está en un nivel tan bajo (de confianza y credibilidad) toca necesariamente poner estos términos. (…) Es mejor aclarar y poner ahí los valores, para que la gente, cuando esté en la Asamblea, entienda que esos son los valores que se persiguen”, dijo.

¿Y la vida social?

El numeral 12 del artículo 162 que deberán cumplir los asambleístas es el siguiente: “Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo. Desempeñarse frente al público, en la Asamblea y fuera de ella con una conducta correcta, digna, decorosa y evitar actuaciones que puedan afectar la confianza del público en la integridad de la Función Legislativa”.

¿Qué implica la vida social? ¿Cuál es el nivel que debe llevar una asambleísta para ser considerada que está en relación a su cargo?

Proaño explica que son temas que se aprueban porque constan en la generalidad del proyecto por pedido de uno u otro sector. Sin embargo, considera que el criterio que se maneja en el país es que por el hecho de que una persona se dedica a la política y está a la vista de todos, el resto se cree con derecho a revisar cómo se viste, con quién anda, con quién sale, cuando no debería ser así. Asegura que se debe observar su conducta en la Asamblea, pero fuera de ella es algo que depende de cada persona, su derecho particular y no se podrá controlar.

Mientras que Andrade explica que un asambleísta tiene una representación lograda a través de la votación. “La actuación tiene que ser en los cánones normales de una persona que tiene que ser de alguna forma un referente para la organización política a la que representa, para su provincia. Romper eso y caer en actuaciones que desdicen esa representación lleva a que exista una desvalorización de la participación del asambleísta”, dijo Andrade.

Pero termina por reconocer que en algunos temas la Asamblea se fue a los extremos tratando de normar absolutamente todo.

Otros comportamientos éticos normados por Ley

• Respetar y hacer respetar la institucionalidad.

• Actuar con probidad para generar confianza y credibilidad en la ciudadanía y coadyuvar a elevar el prestigio de la institución parlamentaria.

• Defender la vigencia del régimen democrático.



• Ejercer el cargo sin discriminación a ninguna persona por razón de raza, color, sexo, religión o situación económica.