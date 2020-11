1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 09 Noviembre 2020

Elio Peña, asambleísta por Zamora y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, afirmó que el juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, va al Pleno, porque la funcionaria no pudo desvirtuar dos causales por las que se lleva el proceso.

Sostuvo que para sugerir el juicio político, se incluyeron informes de la Defensoría del Pueblo que precisamente iba en la línea de que si las bombas lacrimógenas no eran eficaces, los policías se vieron avocados a utilizarlas en otro sentido para precautelar su seguridad, de ahí los heridos que se registraron. Sin embargo aclaró que en este proceso no se está juzgando a la Institución policial sino a la ministra encargada de la seguridad pública.

"Las funciones del Estado tienen un desgaste notorio debido a la corrupción y la Asamblea no es la excepción. Me preguntan ¿por qué una institución cuestionada juzga a una ministra? aquí les digo que Romo ya no goza credibilidad del pueblo ecuatoriano”, dijo.

Por otro lado, rechazó 'la intromisión' del Gobierno de Lenín Moreno a las funciones del Estado como es la Asamblea Nacional.

“No me extraña las manifestaciones de Carondelet y la actitud arrogante y prepotente de la ministra, estamos dispuestos a escuchar en un país con democracia, pero sí rechazo la actitud amenazante ante la Asamblea Nacional”.