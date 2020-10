1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 29 Octubre 2020

Personajes cercanos al expresidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción y prófugo de la Justicia, integran esta nómina.

La lista de candidatos a asambleístas nacionales del correísmo, agrupados en la alianza Unión por la Esperanza (UNES) fue calificada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), al haber subsanado requisitos. Corren los plazos para que las demás organizaciones políticas presenten impugnaciones y de no haber, la lista quedaría en firme.

La UNES está integrada por la alianza de dos organizaciones políticas: Centro Democrático, fundado en su momento por el exprefecto del Guayas Jimmy Jairala; y por Fuerza Compromiso Social, que perteneció a Iván Espinel, quien cumple prisión por lavado de activos.

En la práctica, UNES se ha convertido en la trinchera del correísmo, como lo fue Fuerza Compromiso Social. El binomio presidencial lo integran Andrés Arauz y Carlos Rabascall.

Los nombres

La lista propuesta para asambleístas nacionales también la conforma gente muy vinculada al exmandatario Rafael Correa. La encabeza su hermana Pierina, excandidata a la Prefectura de Guayas y expresidenta de la Federación Deportiva de esa provincia. Durante su gestión en Fedeguayas, ese organismo fue intervenido por problemas en los escenarios deportivos de la provincia.

Como segundo en la lista se encuentra Ricardo Ulcuango, quien en su momento fue presidente de la Conaie. Cuando Correa asumió el poder nombró a Ulcuango embajador en Bolivia, lo que fue cuestionado por la organización e interpretado como un intento de dividir al movimiento indígena, lo que se confirmó con el transcurso de los años. Ulcuango terminó por ser uno de los más acérrimos defensores del correísmo.

También consta José Agualsaca, presidente de la Federación Ecuatoriana de Indios. En los últimos meses se ha desempeñado como asambleísta del bloque correísta, en reemplazo de Gabriela Rivadeneira, quien se autoexilió en México a raíz de las protestas de octubre.

Otro exdirigente es Bolívar Armijos, quien presidió el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare) y desde esa organización organizó movilizaciones a favor del Gobierno de Rafael Correa. Con la estructura de Conagopare, Armijos intentó formar un partido político, lo que no prosperó. Según el portal Periodismo de Investigación, Armijos habría sido el encargado de conseguir recursos económicos para que el exagente de Inteligencia Raúl Chicaiza cambiara, desde Argentina, su versión sobre la participación de Correa en el secuestro de Fernando Balda.

Como candidata también está Liliana Durán, asambleísta y dirigente de la Central Unitaria de

Trabajadores (CUT), formada en el Gobierno anterior para hacer contrapeso al Frente Unitario de Trabajadores (FUT)

Uno de los candidatos propuestos que ya no aparece en la lista por no haber cumplido los requisitos es Pablo Romero, ex Secretario de Inteligencia, sentenciado por el secuestro de Fernando Balda.