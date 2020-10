1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 28 Octubre 2020

Hasta el momento se han pre pagado 11 millones de dólares por vacunes, dentro de la iniciativa de la OMS.

Funcionarios del Gobierno reiteraron que, sin bien se siguen dando contagios por coronavirus, los índices van disminuyendo, pero al mismo tiempo pidieron a la población que no baje la guardia y colabore para evitar la transmisión.

Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del IESS, aseguró que su sistema de salud se mantiene operativo. “Desde marzo hasta la fecha hemos más que duplicado nuestra capacidad, no solo de camas hospitalarias, sino también de las unidades de cuidados intensivos (UCI) y de cuidados intermedios”, aseguró.

Recordó y recomendó las medidas que la población debe observar para bajar la incidencia del virus: mantener el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado continuo de las manos o uso de alcohol, tanto para el cuidado personal como del entorno familiar.

Por su parte, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que la situación no está controlada, sino “contenida”. Agregó que, en Pichincha, Chimborazo, Azuay, Guayas y Esmeraldas, la evolución de la tasa de contagios ha disminuido de manera paulatina en relación a lo ocurrido en marzo.

Pero recordó que la situación no ha parado, por lo que es importante que la población haga conciencia de la necesidad del cuidado diario. “Especialmente en los entornos internos, no tenemos que hacer reuniones de más de cinco personas, no hay que compartir los alimentos, las bebidas y debemos mantenernos en sitios ventilados”, dijo el Ministro. Medidas que se deben observar y acatar con mayor precisión durante el feriado que se aproxima, manifestó. Para el funcionario una de las fortalezas ha sido lograr una buena respuesta en la atención primaria de salud, centros comunitarios, pequeños dispensarios, que es donde se logra detener el impacto del contagio.

Gestiones para adquirir vacunas

Zevallos recordó que Ecuador se adhirió al Mecanismo Covax, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para proveerse de vacunas por lo que se ha hecho un desembolso de 11 millones de dólares, recursos obtenido de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para asegurarse la dotación de las dosis de manera oportuna por parte de cualquiera de las farmacéuticas que integran esa iniciativa. “Todas las compañías farmacéuticas que producen vacunas están en esa propuesta, que busca que cada uno de los países, independientemente de sus ingresos económicos, puedan acceder a la vacuna de manera oportuna y a los precios más asequibles”, dijo.