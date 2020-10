1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 26 Octubre 2020

Funcionario. Freddy Carrión compareció vía Zoom ante la Comisión de Fiscalización.

Repitió su criterio de que hubo uso excesivo de la fuerza y violación de Derechos Humanos. Su testimonio se da en el marco del juicio político de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Que durante la manifestación de octubre de 2019 hubo uso excesivo de la fuerza y violación de los Derechos Humanos por parte del aparataje estatal. Esas son dos de las conclusiones que expuso el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, durante su comparecencia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Su informe fue requerido por parte de la asambleísta Amapola Naranjo, como prueba de cargo en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dentro de la sustanciación del juicio político.

Carrión inició su intervención asegurando que a un año de los hechos la sociedad se mantiene polarizada, con un Gobierno que asegura haber cumplido con sus competencias y la Ley sin tomar en cuenta las consecuencias, con heridos, fallecidos, detenidos y ataques a centros de paz de por medio.

El funcionario dijo, dentro de sus competencias, se realizaron visitas a la zona de aseguramiento transitorio de la Unidad Judicial Penal, donde constató la vulneración de los Derechos. “Las personas que eran aprehendidas llegaban en buses, se encontraban atendidas en el suelo de la Unidad de Flagrancia, sin que existiera ningún tipo de diferenciación entre hombres y mujeres, como exige la norma penal; la defensa pública era defensa masiva, ya que las detenciones eran masivas y eso generó afectaciones al debido proceso”, aseguró.

Añadió que el Estado tiene responsabilidad del uso de la fuerza contra su población, inclusive que por más violenta que sea una manifestación, el Estado no puede actuar de la misma forma. Carrión dijo que constató incluso que varios de los aprehendidos se encontraban en el cuartel del GIR en Pusuquí, que no es un centro de detención autorizado, lo que obligó a los jueces a no iniciar procesos contra los aprehendidos, ya que constituida en una acción ilegal.

Y, si bien las autoridades de Gobierno y de Policía, han manifestado que no se usaron armas letales, el Defensor del Pueblo dijo un arma no letal puede convertirse en tal en un momento determinado, por ejemplo, cuando una bomba lacrimógena es lanzada directamente al cuerpo de un manifestante.

Las cifras

Según la Defensoría del Pueblo, las manifestaciones de octubre de 2019 dejaron un saldo de 1.340 heridos, de ellos 913 en Pichincha, 122 en Azuay y 46 en Guayas. Además, según el mismo informe, al menos 20 personas perdieron sus ojos por el impacto de bombas lacrimógenas y perdigones.



A nivel judicial, se registran 802 procesos penales, de los que 19 son investigados por una presunta extralimitación en la ejecución por un acto de servicio, y dos causas por homicidio.

Entre las violaciones a los Derechos Humanos constan a la integridad personal, a la libertad personal, presuntas ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la vida, violencia sexual, lesiones oculares.

Como conclusión de Carrión, lo sucedido en octubre pasado no puede verse como abuso o excesos aislados de la fuerza pública. Agregó también que Romo, como Ministra de Gobierno y a través de sus discursos y acciones, estuvo al frente de la actuación de la Policía y que su nivel de responsabilidad no ha sido totalmente investigado ni judicial ni políticamente.

Las preguntas de los asambleístas que integran la Comisión de Fiscalización se formularon alrededor de estos mismos hechos para tratar de determinar la responsabilidad política de Romo. (Redacción Quito/ecuadorenvivo.com)

Cifras de octubre para destacar:

570 indagaciones previas

5 llamamientos a juicio

8 dictámenes abstentivos

25 sentencias condenatorias

27 sentencias absolutorias

40 sobreseimientos

68 archivados