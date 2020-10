1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Viernes, 23 Octubre 2020

Michael Aulestia, del movimiento Ahora Ecuador, reiteró que la objeción presentada en contra de la candidatura correísta a la vicepresidencia de Carlos Rabascall tiene relación con la violación del artículo 4 de la Ley para la Aplicación de la consulta popular del año 2017.

Sobre la respuesta que ha dado Rabascall argumentando que siendo un accionista micro minoritario la objeción a su candidatura no se aplica en su caso, Aulestia dijo que "la ley no se cumple un poco o bastante, la ley se cumple o no se cumple".

En este caso Rabascall no está leyendo el artículo completo, porque esto habla de sociedades de capital abiertos. Según Aulestia, Rabascall tiene que presentar las pruebas de descargo que el Banco Guayaquil S.A. sea de capital abierto y es ahí donde tal vez podría incurrir en esa exclusión. (jtr)

Fuente: Radio América/Quito