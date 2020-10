1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 22 Octubre 2020

Las alarmas están encendidas en la capital. Existe el temor de que se repitan los actos vandálicos que caotizaron hace un año la capital, y que terminaron con el incendio al edificio de la Contraloría. El Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) es el responsable de la convocatoria. La concetración será a las 16:00, en la Caja del Seguro en Qutio. (JT). Foto: El Universo.

Ante posibles protestas violentas, el Palacio de Carondelet se blindó con cercado, rejas y concertinas. Los accesos han sido bloqueados y se nota presencia de militares en la zona en el Centro Histórico de Quito.

Que ahora no permitirán que se destruya Quito, dijeron la ministra de Gobierno, María Paula Romo y el alcalde capitalino, Jorge Yunda, este miércoles en rueda de presna. No se tolerará ni violencia ni destrucción de bienes, advirtieron.

José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), aseguró que la violencia la crea el Gobierno, no los trabajadores, no el movimiento indígena, no los ecuatorianos.

Advierte que el Gobierno ha mentido, pues no ha transparentado cómo se generaron 500 mil fuentes de empleo en un mes. "6 millones 300 mil personas están desocupadas. 83 de cada 100 están en sumbempleo".

Para el dirigente, la creación de estos nuevos contratos son espejismos temporales que no garantizan un empleo estable para los ecuatorianos, pues se permite una contratación por un tiempo y actividad específica.