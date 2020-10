1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 21 Octubre 2020

'Nosotros no calificamos, no carnetizamos', así lo afirmó Xavier Torres, Presidente del CONADIS, quien aclaró que la competencia de la institución es asegurar la plena vigencia de los derechos de las personas con discapacidad, mas no la emisión de carnets.

Explica que el Ministerio de Salud Pública revisa los diagnósticos médicos, no es función del Conadis. "Nosotros generamos indicadores e instrumentos de seguimiento y todo mediante una base de datos".

Añadió que responderá cualquier inquietud y requerimiento de cualquier comisión del Legislativo para transparentar su supuesta participación en las entregas fraudulentas de esos carnets.

Luego de más de 3 horas de análisis de las conclusiones y recomendaciones, la Comisión del Derecho a la Salud aprobó, con 10 votos a favor, el Informe no vinculante de la investigación dispuesta por el Pleno de la Asamblea Nacional, en sesión de 14 de julio del 2020, para fiscalizar la obtención de carnés de discapacidad.

Los asambleístas concluyeron que, de la revisión a los expedientes de usuarios del Sistema Informático en Línea (SIL) y de personas con discapacidad, se identificaron hallazgos como: funcionarios no acreditados y sin perfil para ser calificador de la discapacidad; ausencia de documentos que respalden la calificación; porcentajes asignados no guardan relación con lo expuesto en los exámenes complementarios y certificados médicos; emisión de carnés durante la emergencia sanitaria, pese a que el proceso se encontraba suspendido.

Además, profesionales calificadores en ámbitos que no son de su competencia, registran a personas con discapacidad; certificado médico para calificaciones de varias personas; se detecta que varios campos en el sistema registran la misma información de los datos de filiación.