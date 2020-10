1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 20 Octubre 2020

El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, señaló que la encuenta difundida por el Gobierno sobre el empleo "es poco honesta".

"Es lamentable lo que está sucediendo. Por hacer política ciertos asesores afectan la credibilidad del presidente y la poca credibilidad del INEC", dijo en entrevista con Primera Plana.

Alarcón criticó la metodología empleada para la encuesta: “usted no puede comparar septiembre con julio, se debe comparar el mismo mes con respecto del año anterior (…) Del mismo modo, no se puede comparar una encuesta telefónica con una presencial”.

Menciona que la encuesta disminuye la base en ciudades como Quito, donde se genera el 50% de afectación.

Apunta que la cifra del 6.6% de desempleo es mentirosa. "5 millones de ecuatorianos no tiene empleo adecuado, 500 mil no tienen trabajo; el 67% no tiene trabajo formal, o sea, 3 de cada 10 ecuatorianos, y este año se han perdido 400 mil fuentes de empleo".