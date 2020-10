1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 30% (3 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 19 Octubre 2020

Binomio. Andrés Arauz–Carlos Rabascall durante la entrega de formularios en el CNE. (Foto: Twitter de Andrés Arauz).

El TCE desechó el recurso interpuesto en su contra, pero todavía faltan pasos en el camino para oficializarse como candidatos

Pese a que ganó una batalla en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el binomio correísta aún no puede cantar victoria. La noche de ayer, con tres votos a favor y dos en contra, el TCE negó el recurso interpuesto en su contra por el director del Movimiento Ahora, Michael Aulestia. El recurso de Aulestia buscaba echar abajo la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio un plazo de 48 horas al movimiento UNES para que presente al reemplazo del prófugo expresidente Rafael Correa como precandidato vicepresidencial de Andrés Arauz.

Sin embargo, el fallo del TCE favorable al correísmo no implica que el binomio Arauz – Rabascall ya esté en firme. Según el consejero José Cabrera, lo que permite la sentencia es que continúe el proceso de calificación de esta candidatura, y que ahora le corresponde al CNE revisar si subsanaron lo solicitado, resolver ese tema, y una vez emitida la resolución, esta podría ser impugnada. Solo después de ese proceso, el binomio quedaría en firme.

La subsanación está relacionada con la presentación de la cédula del candidato, ya que en la documentación ingresada al organismo electoral constaba una que no correspondía.

La sentencia

En el recurso subjetivo, Aulestia manifestó que la Alianza UNES no podía designar a Carlos Rabascall como reemplazo de Correa, ya que no fue designado a través del proceso de primarias, y que la normativa señala que no puede haber candidatos que no hayan pasado por esa etapa, por lo que, en este caso, permitir el cambio de binomio sería una violación al ordenamiento jurídico.

Sin embargo, en el documento aprobado por el TCE se concluye que, en aplicación del principio democrático, es pertinente que la Alianza UNES reemplace al precandidato a la Vicepresidencia de la República con otro postulante que cumpla con los requisitos y no se encuentre incurso en las inhabilidades para tal efecto.

Aulestia criticó el fallo del Tribunal. Manifestó que se está dando la oportunidad de participar a un binomio cuestionado, deslegitimado, que proviene de un proceso viciado. “Esta decisión de una aparente mayoría solo da muestras de que persisten estos “privilegios” a favor de ciertos personajes”, manifestó. Agregó que el binomio Arauz – Rabascall carece de legitimidad, por lo que debe ser rechazada en las urnas a través del voto.