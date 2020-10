1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 17 Octubre 2020

Ecuador recibirá 1’000.000 de dólares de cooperación internacional para mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas en el manejo, almacenamiento y destrucción de armas, en el marco del proyecto denominado “Physical Security and Stockpile Management Support to Strengthen the Ecuadorian National Capacity”.

El proyecto estará a cargo de la organización no gubernamental extranjera “The Mines Advisory Group”, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y será financiado con fondos provenientes de Estados Unidos, a través de la oficina de “Weapons removal & abatement” del Departamento de Estado.

El objetivo de este proyecto es brindar apoyo al país en su capacidad técnica para el almacenamiento de armas, el fortalecimiento de la seguridad de la infraestructura de almacenamiento -a fin de reducir los riesgos de sustracciones ilícitas de armamento y municiones-, así como en la destrucción de armamento y municiones obsoletos almacenados en los depósitos de las Fuerzas Armadas del Ecuador.

Para viabilizar esta ayuda, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, suscribió, el 14 de octubre de 2020, un Convenio Básico de Funcionamiento con la ONG “The Mines Advisory Group”.

Este instrumento de cooperación internacional se enmarca dentro de las disposiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo número 193, que determina que las organizaciones no gubernamentales extranjeras que quieran trabajar en el país deberán suscribir un Convenio Básico de Funcionamiento con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

La organización no gubernamental de ayuda humanitaria “The Mines Advisory Group” fue creada en 1989, para responder a la necesidad de limpiar minas residuales en terrenos en los que se han dado conflictos bélicos, por lo que su experiencia le ha llevado a realizar proyectos exitosos en este ámbito en varios países, no solo desminando si no también enfocado su intervención en la educación y fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas.

La organización es una de las fundadoras de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona por la que fue galardonada en 1997 con el Premio Nobel.