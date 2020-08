1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 18 Agosto 2020

Después de una larga agenda en Manabí, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, mencionó que la crisis económica que existía, se ha profundizado por la pandemia del covid-19.

Sin embargo, garantizó que para el sector de la salud, no escatimará esfuerzos ni recursos.

Al ser consultada sobre su cargo, la ministra dijo que no le desea esa tarea ni amigos ni a enemigos. "No es un Ministerio fácil el que tengo a cargo ni ha sido una época fácil la que nos ha tocado desde todo punto de vista, desde lo político, desde lo económico, el tema de la pandemia, las tensiones que existen en el país. No ha sido una época fácil, de modo que no son muchos mis momentos tranquilos".

Bromea que está entre el pararrayos y el bombero del Gobierno.

Dice que el presidente escogió el camino cuesta arriba y "yo creo que eso también hace tan valioso este periodo. El tomar responsabilidades y problemas adicionales que talvez pudo haber obviado pero que no era lo correcto".