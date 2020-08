1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 18 Agosto 2020

Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, considera que el CNE tiene un "serio problema" al no consolidar a todos sus miembros en el proceso técnico de formación y desarrollo del proceso electoral.

A su juicio, eso va afectar el normal funcionamiento del proceso. "Vamos a ir a unas elecciones llenas de conflictos; no hay una planificación, no dicen nada, a 6 meses de elecciones ya estaba todo organizado (...) la pandemia obliga a que las elecciones sean en lugares abiertos, pero no vemos ninguna organización y aún no informan nada de eso".

Además, piensa que en los próximos comicios habrán problemas más serios que un apagón. Esto por la cantidad de candidatos para la Presidencia y Vicepresidencia y para la Asamblea.

En entrevista con MAXTV Online, dijo que el proceso electoral es para conocer a los candidatos pero no va a ser factible, "ningún medio de comunicación va a tener espacio para dar cabida a tanto candidato".

Además, los medios de comunicación no han podido cobrar del último proceso electoral, cómo se les va a pedir participación, "por eso se pide a Diana Atamaint que paguen".

Dice que con la falta de legitimidad del CNE, la palabra fraude estará en la boca de todos los que pierdan, y eso afectará la gobernabilidad del ganador.

Por otro lado, afirmó que el expresidente Rafael Correa no podrá asumir el cargo de vicepresidente porque tiene una sentencia con orden de detención.

“No creo que se vaya a omitir una sentencia por un órgano independiente como la administración de justicia, que juzgó a un ciudadano por peculado”, apuntó.

Asimismo, indica que el también exmandatario Abdalá Bucaram no está siendo juzgado a la fecha, está en un proceso de indagación, etapa previa que tiene el fiscal para analizar si existen elementos para emitir un dictamen acusatorio.